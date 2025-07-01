شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موسم صيفي ساخن.. أبرز الألعاب المستقلة الجديدة التي تخطف الأنظار على Steam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق تخفيضات Steam الصيفية، عاد مشهد الألعاب المستقلة ليتألق بمجموعة متنوعة من العناوين التي تجمع بين الجرأة والإبداع، من ألعاب الألغاز والمنصات إلى تجارب المحاكاة الغريبة، يزخر موسم 2025 بعشرات الإصدارات التي تستحق الانتباه، بعضها حقق نجاحًا مفاجئًا رغم ميزانياته المحدودة.

"Peak".. لعبة صغيرة بمبيعات مليونية أبرز المفاجآت هذا الأسبوع جاءت من لعبة Peak، وهي لعبة تسلق جماعية تعاونية تم تطويرها في اعتكاف قصير دام شهرًا واحدًا فقط، بواسطة فريق مكوّن من 7 أفراد من استوديوAggro Crab بالتعاون معLandfall.

ورغم أن تكلفة تطوير اللعبة لم تتجاوز 200 ألف دولار، إلا أن المبيعات تجاوزت مليوني نسخة خلال تسعة أيام فقط من الإطلاق، بحسب تقرير نشره موقع -Game Developer-، نجاح يعكس شهية السوق للأفكار البسيطة ذات التنفيذ المحكم.

إصدارات جديدة لمنصات اللعب والمنصات المحمولة شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من الألعاب المستقلة على مختلف المنصات، أبرزها:

-I Am Your Beast: لعبة تصويب وتسلل من منظور الشخص الأول من تطوير -Strange Scaffold-، وصلت مؤخرًا إلى PS5 وXbox Series X/S، بعد إطلاقها على الحواسيب وiOS، وقد حازت على إشادات نقدية لتصميمها الجريء وسردها المختلف.

-Spartan Survivors: مستوحاة من أجواء -Halo- وميكانيكيات -Vampire Survivors-، اللعبة حصلت على دعم مايكروسوفت وتتوفر حاليًا على Itch.io، مع إصدار مرتقب على Steam وXbox.

ألعاب منصات بأفكار غير تقليدية -Ruffy and the Riverside: تجمع هذه اللعبة بين الرسوم اليدوية والانتقال بين البيئات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتقدم ميكانيكية مبتكرة تسمى SWAP تتيح تحويل عناصر البيئة إلى عناصر أخرى تساعد على التقدم، مثل تحويل شلال إلى نباتات قابلة للتسلق.

-Quantum Witch: لعبة مغامرة تفاعلية من تطوير NikkiJay، تحكي قصة تحرر شخصية تُدعى "رين" في عالم تُشكّله اختيارات اللاعب. تتميز اللعبة بروح الدعابة ورسوم البكسل المميزة.

-Antro: تجربة منصات موسيقية تدور في مدينة تحت أنقاض برشلونة بعد كارثة، وتجمع بين ميكانيكيات ألعاب مثل -Limbo وInside مع موسيقى الهيب هوب وR\&B. من الهدوء إلى الجنون: ألعاب خارج الصندوق - Tiny Aquarium: Social Fishkeeping: لعبة محاكاة تركز على تربية الأسماك وتزيين أحواضها والتفاعل الاجتماعي، وتُعد من أبرز الألعاب "الخاملة" التي تلقى رواجًا على Steam.

- Flock Off!: لعبة أكشن من منظور الشخص الأول تدور في نسخة غريبة من اسكتلندا حيث يقاتل اللاعب خرافًا زومبي باستخدام أدوات غير تقليدية مثل الخبز والعصي والمكانس.

تصاميم فريدة وتجارب جماعية - Look Mum No Computer: لعبة تصويب ثنائية العصا في عالم من وحدات السِنث الموسيقية، تتيح للاعب تصميم "أسلحة-آلات" فريدة. تصدر في 24 يوليو على Steam وEpic وGOG.

- Firefighting Simulator: Ignite: لعبة جماعية لمحاكاة إطفاء الحرائق، تضم أكثر من 35 مهمة، ومن المقرر إصدارها في 9 سبتمبر على الحاسب وPS5 وXbox، النسخة المسبقة تأتي مع خوذة كلاسيكية وكلب دالميشن ظريف يدعى “سيمي”.