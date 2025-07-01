شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق Vision Pro بمعالج M5 خلال 2025 وتستعد لطرح نظارات ذكية فى عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة Apple تعمل على تطوير العديد من المنتجات القابلة للارتداء، ووفقًا لمحلل سوقي، يجري العمل حاليًا على ما يصل إلى سبع سماعات رأس ونظارات ذكية للواقع المعزز (XR) ضمن مجموعتين من المنتجات، والجدول الزمني لإطلاق حوالي خمسة منها معروف، ستكون الأولى Apple Vision Pro المزودة بمعالج M5، وقد تُطرح في الربع الثالث من عام 2025، في الوقت نفسه، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة، أيضًا على تطوير نظارات ذكية تُنافس نظارات Ray-Ban Meta.

سلسلة Apple Vision

في منشور على مدونتها، صرّح مينغ تشي كو، المحلل في شركة TF International Securities، بأن Apple تخطط لإطلاق الإصدار التالي من Apple Vision Pro المزود بمعالج M5، من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم للجهاز في الربع الثالث من عام 2025، وتتوقع الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، شحن ما بين 150,000 و200,000 وحدة في السنة الأولى.

ويُقال إن معظم المواصفات ستبقى دون تغيير، باستثناء نظام SoC الذي قد يحصل على ترقية من M2 إلى M5، ووفقاً لكو، سيظل Vision Pro منتجاً متخصصاً يستهدف تطبيقات XR، وتطوير نظامها البيئي، وتقليل مخزون المكونات.

يُقال إن المنتج الثاني في سلسلة Apple Vision هو Vision Air، وصرح المحلل أن الإنتاج الضخم للجهاز سيبدأ في الربع الثالث من عام 2027، وسيعمل بمعالج iPhone الرائد، وتشير التقارير إلى أن سماعة XR ستتميز بعامل شكل جديد، قد يكون وزنها أقل بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بـ Vision Pro، حيث استبدلت Apple الزجاج بالبلاستيك، واستخدمت سبيكة المغنيسيوم، وقللت عدد المستشعرات.

قد تأتي نظارة Apple Vision Air بسعر أقل بكثير من سعر نظارة XR الحالية، والتي تُباع بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا ، وقدرت التقارير السابقة سعر Vision Air بين 1500 دولار أمريكي و2000 دولار أمريكي.

نظارات Apple الذكية

من المتوقع أن تُنوّع Apple في السنوات القادمة تشكيلة أجهزتها القابلة للارتداء، بدءًا بنظارة ذكية تُنافس نظارات Ray-Ban Meta، وصرح كو بأن هذا المنتج سيأتي بخيارات متعددة لمواد الإطار والذراع، ومن المتوقع أن تُوفر ميزتي التحكم الصوتي والتعرف على الإيماءات للتنقل عبر واجهة المستخدم.

وعلى غرار نظارات Ray-Ban Meta، قد لا تأتي نظارة Apple الذكية مزودة بخاصية العرض، وبدلاً من ذلك، قد تعتمد على تشغيل الصوت، والكاميرا، وتسجيل الفيديو، والاستشعار البيئي القائم على الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم لنظارات آبل الذكية في الربع الثاني من عام 2027، مع توقع شحن ما بين 3 و5 ملايين وحدة في السنة الأولى، ووفقًا لكو، يمكن لفئة النظارات الذكية أن تحل محل وظائف سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية (TWS) وكاميرات الهواتف الذكية، ويُقال إنها تتمتع "بأعلى إمكانات نمو على المدى القريب".

وفي الوقت نفسه، تعمل آبل أيضًا على تطوير نوع آخر من نظارات XR، وقد يبدأ إنتاجها الضخم في النصف الثاني من عام 2028، وعلى غرار نظارات Ray-Ban Meta المنافسة، أفادت التقارير أن هذه النظارات ستأتي أيضًا مزودة بالتحكم الصوتي والتعرف على الإيماءات، ومع ذلك، ستزودها الشركة أيضًا بشاشة من الكريستال السائل على السيليكون (LCoS) مع موجه موجي وشاشة ملونة داعمة، ويُقال إن وظيفة الذكاء الاصطناعي هي جوهر هذا المنتج.

