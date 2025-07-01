شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. مستخدمو واتساب على أيفون سيمكنهم تشغيل أكثر من حساب في وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتساب يطور ميزة جديدة لتطبيقه على نظام iOS تهدف إلى تبسيط إمكانية إدارة حسابات متعددة على جهاز iPhone واحد، وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير أن منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta تعمل على دعم الحسابات المتعددة لأجهزة iOS، وبناءً على ذلك، يزعم أحد متتبعي الميزات أن واتساب على نظام iOS سيضيف قسمًا جديدًا في الإعدادات يعرض جميع الحسابات المسجلة على جهاز iPhone، ويتيح التبديل بينها بسرعة.

التبديل بين حسابات متعددة على واتساب

وفقًا لموقع WABetaInfo، متتبع ميزات واتساب، فإن تطبيق المراسلة من Meta Platforms يطور ميزة الحسابات المتعددة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، وقد تم رصدها على الإصدار التجريبي 25.19.10.74 من تطبيق واتساب على نظام iOS، بعد إطلاقها، من المتوقع أن تتيح هذه الميزة للمستخدمين التبديل بسرعة بين حسابات مختلفة، شخصية أو تجارية، على أجهزة iPhone.

وتشير لقطة الشاشة المرفقة إلى أن واتساب سيضيف صفحة جديدة لقائمة الحسابات في الإعدادات. يُقال إنه يعمل كمركز مركزي لإدارة حسابات متعددة على الجهاز، يُتوقع من المستخدمين أن يتمكنوا من إضافة أو إزالة حسابات، ورؤية صورهم الشخصية وحالتهم لسهولة التعرف عليهم، والتبديل بينها - كل ذلك من صفحة قائمة الحسابات.



واتساب

وعندما يختار المستخدم حسابًا معينًا، يُحمّل واتساب سجلّ المحادثات المرتبط به، ويُغيّر الإعدادات والتفضيلات، ووفقًا لمتتبع الميزات، يشمل ذلك إعداد التنزيل التلقائي، ونغمات الإشعارات، وتفضيلات النسخ الاحتياطي، وعلاوة على ذلك، لا يتطلب التبديل بين الحسابات تسجيل الخروج من واتساب أو إعادة تشغيل التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن منصة المراسلة الفورية تُطوّر طريقة جديدة للتعامل مع الإشعارات عبر حسابات متعددة على الجهاز نفسه، وعند استلام إشعار من الحساب الثانوي عند تسجيل دخول المستخدم إلى الحساب الأساسي، سيعرض واتساب اسم المُرسِل مع اسم الحساب. سيؤدي النقر على الإشعار إلى تحويل واتساب تلقائيًا إلى الحساب الثانوي والمحادثة ذات الصلة.