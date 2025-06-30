تكنولوجيا: Honor Magic8 Max بشاشة 7 بوصة سيأتي هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى عودة الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة جدًا، وقد تكون Honor الشركة المصنعة لنظام أندرويد التي ستحقق ذلك. من المتوقع أن تعزز الشركة سلسلة Magic8 الرائدة القادمة بشاشة كبيرة، وقد تجد هذه المواصفات طريقها أيضًا إلى هاتف متوسط المدى قبل ذلك.

يُتوقع أن تطلق المزيد من الشركات المصنعة لهواتف أندرويد طرازات مدمجة من الجيل التالي، مستندة إلى نجاح OnePlus 13s وVivo S30 Pro Mini في عام 2025. ومع ذلك، يبدو أن هناك مساحة لشاشات أكبر في الصناعة، حيث يُدعم ما لا يقل عن شركة واحدة لتتجاوز الحد الأقصى الشائع البالغ حوالي 6.8 بوصة في الجيل القادم من هواتفها.

من المتوقع أن يتم تقديم هذا الهاتف باسم Honor Magic8 Max، والذي قد يكون مفارقة نظرًا لأن Honor كانت قد أُشيع أنها ستنتج Magic7 Mini بحلول الآن، وذلك بفضل شاشتها الجديدة بحجم 6.9 بوصة، مقارنة بـ 6.8 بوصة في Magic7 Pro الحالي.

يبدو أن Honor ترى طلبًا كبيرًا على الهواتف الذكية غير المدمجة (ربما للألعاب؟) لدرجة أنها قد تطلق أيضًا هاتفًا ذكيًا أقل تميزًا بشاشة أكبر حجمًا يبلغ 6.96 بوصة.

لا يزال اسم هذا الجهاز غير مؤكد في الوقت الحالي، على الرغم من وجود عدد من المرشحين، بما في ذلك خليفة X60 GT، وPower ذو السعة العالية، وربما حتى GT Pro القاتل للرائدات.

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