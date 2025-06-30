شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تباين أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تستقر فوق 107 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم أسعار العملات المشفرة في تعاملات اليوم الاثنين، فيما حافظت عملة بيتكوين على استقرارها فوق مستوى 107 آلاف دولار، بدعم من حالة التفاؤل بشأن التقدم في تنظيم هذا القطاع داخل كبرى اقتصادات العالم.

واستقرت عملة "بيتكوين" عند مستوى 107,474.88 دولار، فيما استحوذت على نحو 64.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.55% عند 2475.21 دولار، بينما انخفضت الريبل بنحو 0.1% لتتداول عند 2.1820 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.56مليار دولار، وفقا لبيانات المنصة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب "بيتكوين" في السلفادور أن البلاد أضافت 7 عملات بيتكوين جديدة إلى احتياطياتها خلال الأيام السبعة الماضية، لترتفع إجمالي حيازتها إلى 6223.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 670 مليون دولار.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات لوضع إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث أكد أن سوق العملات المستقرة شهد نموا مؤسسيا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم فعال لهذا القطاع.