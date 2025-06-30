شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 18 عامًا على لحظة غيّرت العالم الرقمى.. اليوم ذكرى أول آيفون يرى النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم من عام 2007، أطلقت شركة أبل رسميًا أول إصدار من هاتف iPhone، في خطوة وُصفت حينها بأنها “ثورية” وغيرت مستقبل الهواتف المحمولة إلى الأبد، وبهذه المناسبة، نشرت صفحة Apple Hub على منصة X (تويتر سابقًا) تغريدة تستذكر فيها تلك اللحظة التاريخية، جاء فيها:

الهاتف الذي بدأ بيعه رسميًا في 29 يونيو 2007 في الولايات المتحدة، جاء آنذاك بشاشة تعمل باللمس بحجم 3.5 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغابيكسل، ومساحة تخزين تبدأ من 4 غيغابايت، وهو ما كان يُعد وقتها قفزة تقنية نوعية.



ايفون

وقدّم الراحل ستيف جوبز الهاتف لأول مرة في يناير من نفس العام، واصفًا إياه بأنه “ثلاثة أجهزة في جهاز واحد: هاتف محمول، جهاز iPod بشاشة عريضة تعمل باللمس، وجهاز اتصال إنترنتي متقدم”، لم يكن أحد يتوقع أن هذا الجهاز سيُحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والمجتمع.

منذ ذلك الحين، تطورت سلسلة iPhone عبر أكثر من 17 إصدارًا، أحدثها iPhone 15، مع ترقب عالمي حاليًا لجهاز iPhone 17 المتوقع صدوره في الخريف القادم.

أول آيفون لم يكن يدعم التطبيقات الخارجية (App Store لم يكن موجودًا بعد)، ولم يحتوي على كاميرا أمامية أو تسجيل فيديو. لكنه مهّد الطريق لعصر الهواتف الذكية كما نعرفه اليوم، وغيّر نظرتنا للتقنيات المحمولة.

وبعد 18 عامًا، ما زال الآيفون يحتل مكانة مركزية في عالم الهواتف الذكية، ويُعتبر مرجعًا في التصميم، الأداء، وتجربة المستخدم.