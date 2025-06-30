تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق Mate XT 2 مع أجهزة قابلة للارتداء فاخرة في أواخر 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لتعزيز سلسلة هواتفها القابلة للطي بإصدار جديد يحمل اسم Mate XT 2، والذي يُتوقع أن يصدر في أواخر سبتمبر 2024، ليكون بمثابة تطوير تدريجي للإصدار الفاخر Mate XT Ultimate Design بشاشته التي تصل إلى 10.2 بوصة، والمقرر تحديثه بالكامل في عام 2025.

وفقًا للتسريبات، قد يأتي Mate XT 2 قبل الإعلان عن معالج هواوي الرائد الجديد Kirin 9030، ما يعني أن الهاتف قد يعتمد على معالج Kirin 9020 بدلًا منه.

ورغم ذلك، سيظل ذلك بمثابة ترقية واضحة مقارنة بالإصدار السابق الذي يعمل بمعالج Kirin 9010. ويتوقع أن يقدم الجهاز أداءً مقاربًا لهاتف Pura 80 Ultra الجديد، ما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف القابلة للطي.

ولن يكون Mate XT 2 وحده على المسرح، إذ تشير التوقعات إلى احتمال الكشف عن أجهزة مصاحبة فاخرة، من بينها الجيل الثاني من سماعات Huawei FreeClips اللاسلكية، التي سبق وأن لاقت رواجًا منذ إطلاقها في 2023، وتوفرت لاحقًا بعدة ألوان مثل البيج، حتى في الأسواق الدولية.

كما يُرجّح أن ترافق الساعة الذكية الجديدة Watch GT 6 أو نسختها الأعلى Watch GT 6 Pro هاتف XT 2 خلال الحدث. وفي حال حدوث ذلك، ستُمثل الساعتان خليفة لسلسلة GT التي تُعد من أبرز بدائل Apple Watch في الأسواق العالمية.

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