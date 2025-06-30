شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب: توصلنا لمشتري تيك توك وسأكشف هويته خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تطبيق "تيك توك" على وشك أن يُباع لمجموعة من "الأشخاص الأثرياء جدًا"، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لشراء التطبيق، مع الإشارة إلى أن موافقة الصين ستكون ضرورية لإتمام الصفقة.

وأوضح ترامب في مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشترٍ لتيك توك بالمناسبة، أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح لموافقة الصين، أعتقد أن الرئيس شي جين بينغ سيوافق على الأرجح".

ورفض ترامب الإفصاح عن هوية المشترين، مكتفيًا بالقول إنه سيعلن عن الأسماء "خلال أسبوعين"، وهو إطار زمني أصبح مألوفًا في خطاباته عند تأجيل الكشف عن معلومات.

يأتي هذا التطور بعد أشهر من المماطلة بشأن مشروع قانون يلزم الشركة المالكة للتطبيق، ByteDance الصينية، ببيع تيك توك أو مواجهة الحظر الكامل في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد طرح في وقت سابق فكرة إنشاء مشروع مشترك بين الملاك الحاليين والمستثمرين الجدد يمنح الولايات المتحدة حصة تصل إلى 50% من ملكية التطبيق.

وسبق لترامب أن أبدى ترحيبه بفكرة شراء تيك توك من قبل شخصيات مقربة منه مثل لاري إليسون (مؤسس أوراكل) أو إيلون ماسك، رغم أن فرص ماسك باتت أقل واقعية في الوقت الراهن، وفقًا لتعليقاته الأخيرة.

وتبقى هوية المشترين المحتملين، وكذلك موقف الصين من الصفقة، علامات استفهام رئيسية في مستقبل "تيك توك" داخل السوق الأمريكية، وسط مناخ سياسي وتقني متوتر يزداد تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.