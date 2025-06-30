شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced قادمة إلى PlayStation 5 في 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Ninja Theory عن موعد إصدار النسخة المحسّنة من لعبتها المرتقبة Senua’s Saga: Hellblade II على منصة PlayStation 5، والتي ستتوفّر رسميًا في 12 أغسطس المقبل، مع فتح باب الطلب المسبق ابتداءً من الآن.

وستصدر اللعبة في نسختين مختلفتين؛ الأولى عادية بسعر 49.99 دولارًا، وتشمل اللعبة الأساسية مع كافة التحسينات التي تقدمها النسخة المُحدّثة، بينما تأتي النسخة الثانية، بسعر 69.99 دولارًا، تحت مسمى "الباقة الكاملة"، وتضم بالإضافة إلى Hellblade II، نسخة محسّنة من Hellblade: Senua’s Sacrifice مخصصة لمنصة PS5، إلى جانب الموسيقى التصويرية الأصلية للعبة.

وتُعد النسخة الأعلى سعرًا مثالية للاعبين الراغبين في خوض الرحلة الكاملة لبطلة اللعبة "سينوا"، بداية من الجزء الأول، كما تتيح شركة Ninja Theory إمكانية الترقية المجانية لأصحاب نسخة PS4 من Hellblade: Senua’s Sacrifice إلى إصدار PS5 دون تكلفة إضافية.

تحديث مجاني على المنصات الأخرى تزامنًا مع إصدار نسخة PS5، ستُتاح النسخة المحسّنة أيضًا كتحديث مجاني للاعبي Xbox Series X|S، ومنصة Xbox على الحاسب الشخصي، وكذلك عبر Steam. ويأتي التحديث مع مجموعة من التحسينات التقنية المهمة التي تهدف إلى تحسين أداء اللعبة وجودتها البصرية. من أبرز هذه التحسينات من أبرز هذه التحسينات وضع الأداء (Performance Mode): الذي يتيح تشغيل اللعبة بمعدل 60 إطارًا في الثانية بدلًا من 30، كما كان في الإصدار الأصلي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة.

إعدادات Very High على الحواسيب القوية، مما يمنح اللاعبين أقصى درجات التفاصيل الرسومية والدقة البصرية.

خصائص جديدة لتعزيز التجربة

تتضمن النسخة الجديدة من Hellblade II عددًا من الإضافات والمزايا الجديدة التي تهدف إلى تقديم تجربة أعمق وأكثر تحديًا، من أبرزها:

وضع العفن الأسود (Dark Rot Mode): وهو طور يُعيد ميزة "العفن" التي كانت حاضرة في الجزء الأول من السلسلة، حيث ينمو العفن مع كل محاولة فاشلة، وإذا وصل إلى رأس البطلة، تنتهي رحلتها ويُفقد التقدم بالكامل.

وضع التصوير المحسّن (Enhanced Photo Mode): يقدم أدوات تصوير أكثر تطورًا، بما في ذلك تبويب جديد باسم “Motion” يُتيح للمستخدمين التقاط مشاهد سينمائية مخصصة، في مشهد يُشبه أدوات تصوير الأفلام.

تعليقات المطورين (Developer Commentary): توفر النسخة المحسّنة أكثر من أربع ساعات من التسجيلات الصوتية لفريق العمل، تتناول مراحل تطوير اللعبة والقرارات الإبداعية التي شكلت تصميمها النهائي.