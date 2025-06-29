شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق القمر الصناعي GOSAT-GW للتصدى لأزمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت اليابان قمرًا صناعيًا ثنائي الغرض لمراقبة درجة حرارة البحر وغازات الاحتباس الحراري، وبذلك أجرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) عملية الإطلاق الخمسين والأخيرة لصاروخ H-2A، حاملةً معها القمر الصناعي ثنائي الغرض GOSAT-GW إلى الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "space"، انطلقت المهمة من مجمع يوشينوبو للإطلاق (LP-1) في مركز تينيغاشيما الفضائي باليابان، ويُعد القمر الصناعي لرصد غازات الاحتباس الحراري ودورة الماء (GOSAT-GW) أحدث جهود اليابان لرصد التغيرات في دورات الماء وغازات الاحتباس الحراري. وقد انضم GOSAT-GW إلى سابقيه في مدار الأرض: GCOM-W2، الذي أُطلق عام 2012 والمعروف باسم "شيزوكو"، وGOSAT-1، الذي أُطلق عام 2009 والمعروف باسم "إيبوكي".

كما أن القمر الصناعي GOSAT-GW مُجهز بجهازين رئيسيين، ويُعرف الأول باسم مقياس إشعاع الميكروويف المتقدم (AMSR)، ويقيس دورات المياه وتقلبات درجات حرارة سطح البحر.

أما الثاني فهو مستشعر مراقبة غازات الاحتباس الحراري (TANSO)، ويرصد مكونات مثل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض لقياس تغير المناخ.

كان صاروخ H-2A الياباني، الذي صنعته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لصالح وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، قادرًا على إطلاق حمولات إلى مدار ثابت جغرافيًا حول الأرض وإلى مدار حول القمر.

كما أطلق مركبة أكاتسوكي الفضائية لدراسة كوكب الزهرة عام 2010، إلا أن المركبة فشلت في دخول مدار الزهرة بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن H-2A أطلق لأول مرة عام 2001، وخلال ما يقرب من 25 عامًا من التشغيل، لم يُواجه الصاروخ سوى فشل واحد في الإطلاق، مما منح المركبة نسبة نجاح بلغت 98%، وبعد 50 مهمة الآن، يُحال صاروخ الإطلاق إلى التقاعد لإفساح المجال لصاروخ H3 الياباني، الذي يُقدم أداءً مُماثلاً بتكلفة أقل.