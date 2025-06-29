شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل لعبة روبلوكس آمنة لأطفالك؟ مخاطر وطرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم الألعاب الرقمية، أصبحت منصة "روبلوكس" واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للأطفال والمراهقين حول العالم، بما توفره من محتوى تفاعلي وتجارب افتراضية ممتعة ومتنوعة.

إلا أن هذا الانفتاح الرقمي لا يخلو من التهديدات والمخاطر الخفية، التي قد تتسلل إلى حياة الصغار دون أن يلحظها الأهل.

ففي الوقت الذي ينشغل فيه الأطفال ببناء العوالم ومشاركة المغامرات، كشفت دراسات وتقارير متخصصة عن مجموعة من المخاطر التي تستدعي الحذر واليقظة، وعلى رأسها: المحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، وعمليات التصيد والاحتيال، فضلًا عن الثغرات الأمنية التي تُعرض الحسابات للاختراق.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التهديدات المرتبطة بلعبة روبلوكس، ونقدم مجموعة من الخطوات العملية لحماية الأطفال وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.

1. المحتوى غير اللائق

على الرغم من جهود روبلوكس الإشرافية، قد تتضمن بعض الألعاب أو تفاعلات المستخدمين لغة أو مواضيع أو سلوكيات غير لائقة. قد يواجه الأطفال ألعابًا غير مناسبة لأعمارهم، مثل تلك التي تحتوي على مشاهد عنف مُحاكية، أو يتفاعلون مع لاعبين لا يضعون مصلحتهم في الاعتبار.

2. المُتنمرون عبر الإنترنت

قد تُعرّض الميزات الاجتماعية للمنصة، بما في ذلك الدردشة وطلبات الصداقة، الأطفال للقاء غرباء، قد يستخدم المُتنمرون هذه الأدوات للتواصل مع الأطفال، مُنتحلين صفة الأصدقاء أو زملاء اللعب لاستغلال ثقتهم، كذلك قد يواجه الأطفال لاعبين وقحين أو عدوانيين، مما قد يؤثر على استمتاعهم وسلامتهم النفسية.

3. عمليات الشراء داخل اللعبة

يعتمد اقتصاد روبلوكس على روبوكس، وهي عملة افتراضية يشتريها اللاعبون بأموال حقيقية، قد لا يُدرك الأطفال تمامًا قيمة المال، مما يؤدي إلى إنفاق غير مُخطط له أو مُفرط.

4. عمليات التصيد الاحتيالي

غالبًا ما يستهدف المحتالون الأطفال عبر روابط أو رسائل مزيفة، ويخدعونهم لمشاركة تفاصيل حساباتهم. يمكن أن تؤدي عمليات التصيد الاحتيالي هذه إلى سرقة الحسابات أو فقدان عملات Robux، قد يعد المحتالون أيضًا بعملات Robux مجانية مقابل معلوماتهم الشخصية أو أفعالهم، مستغلين بذلك رغبة الأطفال في كسبها.

5. الاستيلاء على الحسابات والاختراق

يتخصص مجتمع من الأفراد يُعرف باسم "المتسللين" في الوصول غير المصرح به إلى الحسابات، يسرق هؤلاء المتسللون عناصر افتراضية قيّمة ويعيدون بيعها في أسواق غير مشروعة مقابل أموال حقيقية أو عملات رقمية.

6. البرامج الضارة والفيروسات

تشمل عمليات الاحتيال التي تستهدف الأطفال مواقع ويب خبيثة تعد بعملات Robux مجانية، قد تطلب هذه المواقع من الأطفال تنزيل تطبيقات تحتوي على برامج ضارة أو مشاركة معلومات شخصية، مما يسمح للمجرمين باختراق حساباتهم أو أجهزتهم.

كيفية حماية الأطفال على روبلوكس

إليك خطوات يمكنك اتخاذها لضمان سلامة طفلك على روبلوكس:

1. إعداد أدوات الرقابة الأبوية

استخدم أدوات الرقابة الأبوية في روبلوكس لتقييد ما يمكن لطفلك الوصول إليه. فعّل ميزة "قيود الحساب" لضمان ملاءمة الألعاب والتفاعلات لعمره. بالإضافة إلى ذلك، استفد من أداة الرقابة الأبوية من بت ديفيندر لمراقبة وإدارة نشاط طفلك على الإنترنت على روبلوكس. تتيح لك هذه الأداة تتبع الوقت الذي يقضيه على المنصة، وحظر التفاعلات غير اللائقة، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لطفلك.

2. تحديد وقت محدد للألعاب

تصميم روبلوكس الجذاب يُسهّل على الأطفال قضاء وقت طويل على الإنترنت.

كيفية تحديد الوقت:

• إنشاء خطة إعلامية عائلية تتضمن قواعد واضحة للألعاب.

• تشجيع فترات راحة منتظمة للشاشة ومكافأة الوقت الذي يقضيه الطفل في الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت.

• استخدام أداة الرقابة الأبوية من بت ديفيندر لإدارة وقت الإنترنت بشكل أكثر فعالية.

3. حماية حساب طفلك بكلمة مرور قوية ومصادقة ثنائية لتأمين حساب طفلك من الاختراق.

كيفية القيام بذلك

• تغيير كلمة المرور، انتقل إلى إعدادات الحساب > معلومات الحساب > تغيير كلمة المرور. استخدم مزيجًا فريدًا من الأحرف والأرقام والرموز.

• تفعيل المصادقة الثنائية، اختر بين تطبيق مصادقة، أو بريد إلكتروني، أو مفتاح أمان. اتبع دليل Roblox للإعداد.

4. إعداد رقم تعريف شخصي (PIN) للوالدين. هذا يضيف طبقة أمان إضافية لحماية حسابهم.

كيفية القيام بذلك

• تسجيل الدخول إلى حسابك، إذا نسيت كلمة المرور، فاتبع خطوات Roblox لاستعادتها.

• انتقل إلى إعدادات الحساب، في المتصفح، انقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى، في تطبيقات الجوال، استخدم قائمة النقاط الثلاث.

• أنشئ رقم التعريف الشخصي (PIN)، ضمن علامة تبويب "الرقابة الأبوية"، فعّل ميزة رقم التعريف الشخصي واضبط رقم التعريف الشخصي.

5. استخدم ميزة "التجارب المسموح بها"

يمكن للوالدين إعداد "التجارب المسموح بها" في Roblox لإدارة نوع المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه، وحظر الدردشة، وميزات أخرى بناءً على أعمارهم.

كيفية القيام بذلك:

• افتح إعدادات Roblox، سجّل الدخول وانتقل إلى قائمة الإعدادات (قد تحتاج إلى رقم التعريف الشخصي).

• تعديل التجارب المسموح بها، ضمن "الرقابة الأبوية"، حدد "التجارب المسموح بها" واضبط مستوى المحتوى.

6. تحقق مما يفعله أطفالك على Roblox

يُرشّح Roblox الدردشة للأطفال دون سن 13 عامًا، ولكن يمكن للمستخدمين الأكبر سنًا الوصول إلى اتصالات أقل تقييدًا.

كيفية القيام بذلك:

• عرض سجل الألعاب. سجّل الدخول إلى الحساب لمراجعة الأصدقاء والمتابعين والمشتريات والألعاب التي تم لعبها.

• حظر المستخدمين المزعجين. إذا وجدتَ شخصًا يتنمر على طفلك أو يُرسل رسائل غير مرغوب فيها، فاستخدم ميزة الحظر في Roblox.

7. علّم أطفالك عدم مشاركة المعلومات الشخصية

ثقّف طفلك حول مخاطر مشاركة البيانات الشخصية على الإنترنت. غالبًا ما يستخدم المحتالون المحادثات الخاصة لخداع الأطفال ودفعهم للكشف عن معلومات حساسة.

كيفية حماية المعلومات الشخصية

• أنشئ حساباتك بنفسك لضمان أمان إعدادات الخصوصية.

• اربط حسابات Roblox ببريدك الإلكتروني لتلقي إشعارات حول النشاط.

• حدّد إعدادات جهات الاتصال. اختر "الأصدقاء" أو "لا أحد" لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو طلبات صداقة.

8. راقب ميزة الدردشة الصوتية

تتيح الدردشة الصوتية المكانية في Roblox إجراء محادثات فورية أثناء اللعب. قد يُعرّض هذا الأطفال للغة غير لائقة أو تفاعلات محفوفة بالمخاطر.

كيفية القيام بذلك

• راجع إعدادات الدردشة الصوتية. حدّد أو عطّل من يمكنه الدردشة مع طفلك.

• أصر على وجود مناطق ألعاب مشتركة. أبقِ وحدة التحكم أو الجهاز في مساحة مشتركة.

• حدّد استخدام سماعات الرأس. بدون سماعات رأس، يمكنك سماع أي محادثات مثيرة للقلق.

9. علّم أطفالك الإبلاغ عن السلوكيات غير اللائقة.

جهّز طفلك للتعامل مع الإساءة أو الرسائل غير اللائقة من خلال تعليمه كيفية استخدام أدوات الإبلاغ في Roblox.

كيفية الإبلاغ عن الإساءة:

• استخدم رابط "الإبلاغ عن إساءة" أسفل وصف كل لعبة أو في قائمة النقاط الثلاث.

• أبلغ عن اللاعبين الذين يستخدمون لغة مسيئة من خلال وسم اللاعب الخاص بهم.

10. العب مع أطفالك لفهم المنصة

يساعدك لعب Roblox مع طفلك على معرفة مخاطر المنصة وبناء الثقة.