تكنولوجيا: لماذا يقدم تابلت سامسونج القوي للعمل مزايا رائعة أيضًا للمستخدمين العاديين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستهدف سامسونج جهازها اللوحي Galaxy Tab Active5 Pro بشكل أساسي المستخدمين في بيئات العمل الصعبة. يأتي التابلت ببطاريات قابلة للإزالة يمكن شحنها مركزيًا باستخدام محطات شحن خاصة، وهي نفس البطاريات المتوافقة مع النسخة الأرخص Tab Active5.

كما تعد سامسونج بتوفير تحديثات أمنية ونظامية لمدة 8 سنوات من تاريخ الإطلاق، وهي مدة طويلة جدًا وتضيف قيمة ممتازة للسعر.

لكن المزايا لا تقتصر على العملاء التجاريين فقط، بل يمكن للمستخدمين العاديين الاستفادة أيضًا من هذه الخصائص. ورغم أن شراء محطة شحن للبطاريات ليس شائعًا للاستخدام الشخصي، إلا أن سامسونج لا تتيح بيعها بشكل مباشر للمستهلكين.

في المقابل، يتوفر الجهاز نفسه في العديد من المتاجر الإلكترونية، والبطاريات القابلة للإزالة تُعد ميزة قوية، خصوصًا بعد مرور عدة سنوات عندما تبدأ السعة في التراجع. يمكن للمستخدمين ببساطة شراء بطارية بديلة بتكلفة منخفضة وتركيبها بسهولة، بل ويمكن اقتناء بطارية إضافية لمضاعفة وقت التشغيل أثناء الرحلات الطويلة.

وبما أن الجهاز يدعم شبكات 5G ويتضمن خاصية تتبع الأقمار الصناعية، فهو مناسب للملاحة في الرحلات الطويلة عبر المناطق النائية، وكذلك لإجراء مكالمات الطوارئ عند الحاجة.

وحتى مغامرات التخييم أو الرحلات القاسية لن تشكل تحديًا، إذ يتميز التابلت بحماية ضد الغبار والماء، وشاشة قوية بفضل زجاج Gorilla Glass Victus+، كما يأتي مع غلاف حماية سميك يضيف مزيدًا من الصلابة والمتانة.

تتعدد الاستخدامات الممكنة للجهاز، منها الملاحة على القوارب، أو كمرافق متين في مواقع البناء، أو أثناء الرحلات الطويلة في الطبيعة. ويمكن استخدام الشاشة بالأصابع المبللة أو أثناء ارتداء القفازات، كما أن البطارية تكفي لتشغيل فيلم في نهاية اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن فورًا.

العيبان الوحيدان اللذان يجب وضعهما في الاعتبار هما وزن الجهاز وبطء الشحن نسبيًا. عدا ذلك، يمكن التوصية بجهاز Galaxy Tab Active5 Pro بكل ثقة لأي استخدامات تتطلب قوة تحمل لا توفرها الأجهزة اللوحية التقليدية.

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