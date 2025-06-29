شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يُطلق "مساعد الإشراف الذكي" لحماية الصفحات من المتطفلين والمحتوى المزعج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان الصفحات وتحسين تجربة المستخدمين، أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أداة جديدة تُعرف باسم "Moderation Assist" أو "مساعد الإشراف"، والتي تهدف إلى التحكم التلقائي في التعليقات والتصدي للمحتوى غير المرغوب فيه على الصفحات العامة، خصوصًا تلك التي تُدار من قبل شركات أو صُنّاع محتوى.

هذه الأداة، التي تعمل كـ"الحارس الشخصي الرقمي"، تُمكِّن أصحاب الصفحات من إدارة التعليقات بشكل ذكي وتلقائي، من دون الحاجة إلى مراجعة كل تعليق يدويًا، ما يُوفّر الكثير من الوقت والجهد ويمنع التفاعل السلبي أو العشوائي على المنشورات.

أهم مميزات أداة “Moderation Assist”: 1. حظر الكلمات المسيئة

يتيح فيسبوك إنشاء قائمة خاصة تحتوي على كلمات أو رموز تعبيرية مسيئة أو غير مرغوب فيها، بحيث يتم تلقائيًا إخفاء أي تعليق يحتوي على هذه العبارات دون تنبيه الشخص المعلّق.

2. منع المحتوى الإعلاني أو غير اللائق

يمكن للمستخدم منع ظهور الروابط، الصور أو مقاطع الفيديو التي قد تكون مزعجة أو غير مناسبة في قسم التعليقات، وهو ما يسهم في تقليل الرسائل الترويجية العشوائية.

3. التعامل مع الحسابات الوهمية أو المشبوهة

تتيح الأداة إمكانية حظر تعليقات الحسابات التي تُظهر علامات مريبة، مثل الحسابات المنشأة حديثًا، أو تلك التي تفتقر إلى الأصدقاء أو لا تحتوي على صورة شخصية.

4. ردع المتنمرين والمسيئين المتكررين

يقوم فيسبوك بتتبع الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عنهم، ويقوم بإخفاء تعليقاتهم تلقائيًا إذا كرروا السلوك السلبي، مما يُساعد في بناء مجتمع أكثر احترامًا.

5. إعدادات مرنة وسهلة الاستخدام

يمكن لصاحب الصفحة تخصيص إعدادات المساعد بالكامل من حيث المعايير والأنماط، بما يتماشى مع طبيعة جمهوره والمحتوى الذي يقدمه، وكل ذلك يتم عبر واجهة بسيطة وسهلة.

لماذا يُعد "مساعد الإشراف" مهمًا لأصحاب الصفحات؟

• حماية السمعة الرقمية: يُساعد في الحفاظ على مظهر الصفحة المهني وسمعتها الجيدة.

• توفير الوقت والمجهود: يُقلل من العبء اليومي في مراجعة التعليقات والتعامل مع المسيئين.

• تحسين تجربة المتابعين: يُشجع التفاعل الإيجابي، ويخلق بيئة أكثر أمانًا وراحة.

• الحد من الضغط النفسي: يقلل من التوتر الناتج عن التعامل مع الرسائل السامة والمحتوى العدواني.

خطوات تفعيل "Moderation Assist":

1. الدخول إلى صفحتك على فيسبوك

2. الضغط على “لوحة المعلومات الاحترافية” (Professional Dashboard)

3. من قسم الأدوات، اختيار “مساعد الإشراف”

4. النقر على “إضافة” بجانب خيار “إدارة التعليقات”

5. تحديد المعايير (كلمات محظورة، نوع الحسابات، الروابط…)

6. الضغط على “إضافة إلى مساعد الإشراف”

بذلك، يصبح لديك نظام آلي يحمي صفحتك على مدار الساعة، ويُبقيها بيئة نظيفة وآمنة للتفاعل.

في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد حالات التنمر والرسائل العشوائية، تأتي هذه الأداة من فيسبوك لتمنح أصحاب الصفحات القدرة على التحكم الكامل في محتوى صفحاتهم، وحماية تواجدهم الرقمي من المتطفلين والمزعجين.



