شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعرض أول عملية تسليم ذاتي بالكامل لإثبات كفاءة سياراتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة لتأكيد ريادتها في مجال السيارات ذاتية القيادة، استعرضت شركة تسلا أول عملية توصيل سيارة بشكل ذاتي بالكامل إلى أحد العملاء، وذلك دون أي تدخل بشري سواء داخل السيارة أو عن بُعد.

العملية التي وُثّقت في فيديو نُشر على منصة "إكس" -تويتر سابقًا- أظهرت سيارة Model Y تنطلق من مصنع "جيجا فاكتوري" التابع لتسلا في أوستن، تكساس، وتقطع رحلة استغرقت قرابة 30 دقيقة وصولًا إلى منزل العميل.

لا سائق ولا مراقب ولا تحكم عن بُعد

بعكس تجربة روبوتاكسي التي أطلقتها تسلا في أوستن مؤخرًا والتي واجهت بعض العقبات، أكدت الشركة أن هذه العملية جرت دون وجود أي سائق احتياطي أو مراقب أمني داخل السيارة.

حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، غرّد قائلاً: “لم يكن هناك أي تحكم عن بُعد في أي لحظة من الرحلة”.

وقد شملت الرحلة خروج السيارة من مواقف المصنع، مرورًا بشوارع المدينة، والتعامل مع مختلف ظروف الطريق، وصولًا إلى الطرق السريعة — كل ذلك دون حوادث تُذكر.

خطوة استراتيجية بعد بداية متعثرة

عملية التسليم الذاتي جاءت بعد أسبوع فقط من إطلاق خدمة روبوتاكسي في أوستن، والتي وعد ماسك خلالها بأن “أول تسلا تقود نفسها من نهاية خط الإنتاج وحتى باب منزل العميل ستكون في 28 يونيو”.

لكن هذا العرض اللافت للنظر يأتي في سياق مشاكل تقنية متكررة شهدتها تجارب روبوتاكسي خلال الأيام الماضية.

ففي أحد الفيديوهات التي وثّقت رحلة اختبارية على مسافة 10 أميال، واجهت سيارة تسلا صعوبة في تنفيذ انعطاف يساري واضطرت إلى تصحيح مسارها بالدخول مؤقتًا إلى الجانب المعاكس من الطريق.

وفي مقطع آخر، تم رصد السيارة وهي تقوم بـكبح مفاجئ مرتين عند مرور سيارات شرطة ذات أضواء وامضة، رغم أن أياً منها لم تكن تعيق الطريق.

كما أظهرت تجارب أخرى أن نظام القيادة الذاتية الكاملة فشل في التوقف عند إشارات الحافلات المدرسية وأماكن عبور الأطفال، مما أثار قلق خبراء السلامة.

اهتمام حكومي وتحقيقات محتملة

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أنها تواصلت مع تسلا للحصول على معلومات إضافية حول هذه الحوادث.

ويُعتقد أن هذه التطورات قد تؤثر على وتيرة اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن السلامة العامة.

تسلا أمام اختبار الثقة

رغم ما يُمثّله التوصيل الذاتي من إنجاز تقني، إلا أن تسلا لا تزال تواجه تحديًا مزدوجًا: إثبات جاهزية نظامها الذاتي بشكل آمن، وكسب ثقة الجهات التنظيمية والرأي العام، في وقتٍ يشتد فيه التنافس في مجال السيارات الذاتية مع شركات مثل وايمو (Waymo) التي بدأت بالفعل بتوفير رحلات ذاتية لموظفيها على الطرق السريعة في لوس أنجلوس.