تكنولوجيا: جهاز Doogee V Pad يصل بنظام Android 15 ودعم 5G مع خصم 20% للمشترين الأوائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Doogee جهازها اللوحي الجديد V Pad، وهو متوفر حاليًا من خلال الموقع الرسمي للشركة بنسختين مختلفتين: نسخة “VIP Edition” ونسخة “Basic Edition”.

وتأتي النسخة الأولى بسعر أقل من 400 دولار وتحتوي على مجموعة ملحقات مميزة تشمل قلمًا ذكيًا، واقيًا للشاشة، فارة بلوتوث، غلافًا جلديًا واقيًا، ولوحة مفاتيح بلوتوث.

أما النسخة الأساسية، فتشمل الجهاز فقط وتُباع بسعر أقل بـ20 دولارًا، أي بحوالي 380 دولارًا. ويمكن للمشترين الاستفادة من خصم 20% عند الطلب المبكر مباشرة عند الدفع.

واحدة من الميزات اللافتة في هذا الجهاز هي دعمه للاتصال عبر شبكات 5G، إلى جانب LTE، وهو أمر نادر نسبيًا في الأجهزة اللوحية خارج العلامات التجارية الكبرى.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال (Dual SIM)، مما يتيح للمستخدمين البقاء متصلين برقمين مختلفين أو التنقل بين خطتين بسهولة.

من حيث الأداء، يعمل الجهاز بمعالج MediaTek MT8791 الذي يضم نواتين Cortex-A78 إلى جانب ستة أنوية Cortex-A55، مما يوفّر أداءً مناسبًا للمهام اليومية. يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وهي مواصفات كافية لتلبية احتياجات الاستخدام العادي.

تأتالشاشة من نوع IPS بدقة 2000×1200 بكسل، ومع أن هذه اللوحة تقدم جودة مقبولة، إلا أنها على الأرجح لن تصل إلى مستوى التباين أو السطوع الذي توفره شاشات AMOLED الجيدة. على مستوى التصوير، يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أما البطارية، فتبلغ سعتها 8800 مللي أمبير، وتُشحن عبر شاحن بقدرة 10 واط فقط، وهي قدرة تعتبر متواضعة مقارنةً بالمعايير الحالية في عام 2025.

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