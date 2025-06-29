تكنولوجيا: OnePlus تكشف تفاصيل الساعة الذكية Watch 3 بحجم أصغر قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OnePlus لإطلاق مجموعة جديدة من الإكسسوارات، من أبرزها الساعة الذكية Watch 3 بمقاس 43 مم. وقد سبق للشركة أن شوّقت لها في يونيو 2025، وها هي الآن تؤكد بعض المواصفات رسميًا عبر بيان صحفي.

تأتي الساعة الجديدة تأتي بتصميم مضغوط وشاشة أصغر بحجم 1.32 بوصة، مما يجعلها نسخة أكثر راحة وملاءمة للاستخدام اليومي مقارنة بالنسخة الأكبر 46 مم التي تأتي بشاشة 1.5 بوصة.

ورغم أن البيان لم يوضح تفاصيل الشاشة بالكامل، فإن هذا الحجم يتطابق مع ساعة Oppo Watch X2 mini، والتي تعتمد على شاشة AMOLED بدقة 466×466 بكسل.

من حيث الوزن، تزن الساعة الجديدة حوالي 37 جرامًا فقط (1.3 أونصة)، وهو نفس وزن إصدار Oppo، مما يعزز من سهولة ارتدائها طوال اليوم. التصميم يعتمد على حواف منحنية بتقنية 2.5D، ما يمنحها شكلًا عصريًا ومريحًا في الاستخدام.

الهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر الساعة بلونين هما: الفضي المعدني والأسود المعدني. كما أكدت OnePlus أن الساعة ستعمل بنظام Wear OS، ما يعزز من توافقها مع تطبيقات جوجل ويوسّع من إمكانياتها الذكية.

رغم أن البيان لم يكشف عن كافة التفاصيل الداخلية، إلا أن العديد من المؤشرات ترجح أنها نسخة معاد تسميتها من Oppo Watch X2 mini.

إذا صحّ ذلك، فإن OnePlus Watch 3 ستعتمد على معالج Snapdragon W5 Gen 1، بالإضافة إلى شريحة BES2800BP MCU، وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت. البطارية يُتوقع أن تدوم حتى 7 أيام في وضع توفير الطاقة، تمامًا مثل نظيرتها من Oppo.

أما بخصوص السعر، فقد أُطلقت النسخة الأكبر (46 مم) بسعر 330 دولارًا، ثم ارتفع لاحقًا إلى 349.99 دولارًا. في المقابل، تشير التوقعات إلى أن نسخة 43 مم ستكون أقل سعرًا، خاصةً مع توفر ساعة Watch 2R حاليًا بسعر 217 دولارًا على أمازون، وسعر إصدار Oppo Watch X2 mini في الصين الذي بلغ ما يعادل 251 دولارًا.

المصدر