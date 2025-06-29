تكنولوجيا: تسريب تفاصيل OPPO Reno15 يكشف تغييرات جذرية ومفاجآت كبرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالرغم من أن سلسلة Reno14 وReno14 Pro لم يمر على إطلاقها في الصين سوى شهر واحد، ومع اقتراب إطلاقها عالميًا، حيث ستصل إلى ماليزيا في 1 يوليو، ثم إلى الهند في 3 يوليو، بدأت بالفعل بعض التسريبات في الظهور حول الجيل القادم: OPPO Reno15.

وبحسب المسرّب المعروف Digital Chat Station، بدأت أوبو في اختبار هاتفي Reno15 وReno15 Pro بكاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة مقارنة بكاميرات 50 ميجابكسل في سلسلة Reno14.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتفين سيحتفظان بعدسة تليفوتو من نوع بيريسكوب، وهو أمر متوقع بعدما قدّمت أوبو هذه العدسة في الجيل السابق.

واحدة من أبرز التغييرات المتوقعة هي تقليص أبعاد الشاشات. النسخة العادية من Reno15 ستأتي بشاشة 6.3 بوصة، مما يجعلها “جهازًا مدمجًا” وفقًا لمعايير اليوم، مقارنةً بشاشة Reno14 التي تبلغ 6.59 بوصة.

حتى النسخة الاحترافية Reno15 Pro ستشهد تقليصًا طفيفًا، حيث ستأتي بشاشة 6.78 بوصة بدلًا من 6.83 بوصة في الجيل السابق.

تشير المعلومات إلى أن أوبو تدرس استخدام عتاد رائد جديد في هذه السلسلة، رغم عدم وضوح التفاصيل حاليًا. لكن من بين الترقيات المحتملة، ذكرت التسريبات دعم الشحن اللاسلكي ووجود هيكل معدني في منتصف الجهاز، وهي إضافات قد تضع السلسلة في مستوى أعلى من المنافسة.

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