شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تُنقذ Offerwall الصحافة؟.. أداة جديدة من جوجل لمواجهة تراجع الزيارات بسبب AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي من جوجل تقلل من حركة الزيارات للمواقع الإلكترونية للناشرين، لذا قدمت الشركة الآن حلاً مُحتملاً، حيث أطلقت عملاقة التكنولوجيا رسميًا أداة Offerwall، وهي أداة جديدة تُتيح للناشرين تحقيق إيرادات تتجاوز الخيارات التي تعتمد على حركة الزيارات، مثل الإعلانات.

وتُتيح Offerwall للناشرين منح قُرّاء مواقعهم طرقًا مُتنوعة للوصول إلى محتواهم، بما في ذلك خيارات مثل المدفوعات الصغيرة، والمشاركة في الاستطلاعات، ومشاهدة الإعلانات، وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، تُشير جوجل إلى أنه يُمكن للناشرين إضافة خياراتهم الخاصة إلى Offerwall، مثل الاشتراك في النشرات الإخبارية، والميزة الجديدة مُتاحة مجانًا في Google Ad Manager بعد اختبارات سابقة مع 1000 ناشر امتدت لأكثر من عام.

تتيح أداة Offerwall للمواقع الإلكترونية الحصول على مصدر دخل جديد، بعيد عن الاعتماد التقليدي على عدد الزيارات أو الإعلانات فقط، وهو ما يعني أنه بدلا من قيام الزائر بقرأة المحتوى مجانًا أو تخطيه، يمكن للموقع تقديم خيارات مثل " دفع مبلغ صغير مقابل قراءة المحتوى، أو مشاهدة إعلان قصير، أو المشاركة في استطلاع، أو حتى الإشتراك في النشرة البريدية".

وتكمن الميزة في أن الموقع أو الناشر يمكنه تخصيص شكل هذه الأداة ويختار متى تظهر ولمن، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل، وفي حالات كثيرة أثبتت هذه التجربة انها تزيد من التفاعل وتساعد المواقع على الكسب من كل زيارة بشكل أذكى، حتى لو قلّ عدد الزوار بسبب نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



Offerwall



وتُشير جوجل إلى أنها تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحديد وقت عرض Offerwall لكل زائر موقع لزيادة التفاعل والإيرادات، ومع ذلك، يُمكن للناشرين تحديد حدودهم الخاصة قبل عرض Offerwall، إذا رغبوا في ذلك.

وقد سبق للناشرين تجربة العديد من الحلول التي تقدمها Offerwall، عبر مجموعة من المنتجات والخدمات. على سبيل المثال، فشلت المدفوعات الصغيرة مرارًا وتكرارًا في تحقيق النجاح، فالجدوى الاقتصادية لا تُجدي نفعًا، وهناك صعوبة إضافية في دفع ثمن كل مقال، وهو أمر لا يستحق العناء للقراء والناشرين على حد سواء، نظرًا لتكاليف التنفيذ والصيانة.

وقد حاولت شركة Post، وهي شركة ناشئة في مجال الشبكات الاجتماعية، شبيهة بتويتر، بدعم من a16z، مؤخرًا جعل المدفوعات الصغيرة خيارًا فعالًا للناشرين، لكنها توقفت في النهاية بسبب ضعف الجذب.

وفي حالة جوجل، تعمل مع جهة خارجية، Supertab، التي تتيح لزوار الموقع دفع مبلغ صغير للوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت لفترة زمنية محددة - مثل 24 ساعة، أو بضعة أيام، أو أسبوع، إلخ، ويدعم هذا الخيار (وهو حاليًا في مرحلة تجريبية) أيضًا الاشتراكات ويتكامل مع Google Ad Manager.



أداة Offerwall

تشير جوجل إلى أنه يمكن للناشرين أيضًا تهيئة Offerwall ليشمل شعارهم ونصًا تمهيديًا خاصًا بهم، ثم تخصيص الخيارات التي يقدمها، أحد الخيارات المُفعّلة افتراضيًا يتيح للزوار مشاهدة إعلان قصير للوصول إلى محتوى الناشر، وهذا هو الخيار الوحيد الذي يتضمن حصة من الإيرادات، ومن هذا المنطلق، يعمل بنفس طريقة عمل جميع حلول "مدير الإعلانات"، وفقًا لجوجل.

وخيار آخر يتيح للزوار النقر للاختيار من بين مجموعة من المواضيع التي تهمهم، والتي تُحفظ بعد ذلك وتُستخدم لتخصيص الإعلانات.



استخدام Offerwall

ويمكن أن يساعد وجود حل أكثر تكاملًا الناشرين على تجربة خيارات تحقيق دخل مختلفة، دون الحاجة إلى تخصيص وقت وموارد كبيرة لهذه الاختبارات. لم يُشارك إعلان جوجل أي نتائج لاختباراته المبكرة مع الناشرين أو يُقدّم أي دراسات حالة ناجحة.

ومع ذلك، شاركت جوجل دراسة مع TechCrunch، تفيد بأن مجموعة Sakal Media الهندية طبّقت ميزة Offerwall من Google Ad Manager على موقع esakal.com، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 20% وزيادة في عدد مرات الظهور تصل إلى مليوني مرة خلال فترة ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، أشارت التقارير الأولية خلال فترة الاختبار إلى أن الناشرين شهدوا ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% في المتوسط ​​بعد مليون رسالة على AdSense، وذلك عند عرض الإعلانات بمكافأة، كما شهد عملاء Google Ad Manager ارتفاعًا بنسبة 5% إلى 15% عند استخدام Offerwall.

وأكدت جوجل أيضًا لـ TechCrunch عبر البريد الإلكتروني أن الناشرين الذين يستخدمون Offerwall شهدوا ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% في المتوسط ​​خلال فترة الاختبار التي استمرت لأكثر من عام.

وتقول جوجل إنه يمكن للناشرين الاطلاع على المقاييس المرتبطة بـ Offerwall في تقارير Google Ads Manager، وتشمل هذه المقاييس إيرادات Offerwall المقدرة، وعدد رسائل Offerwall المعروضة، والتفاعل الناجح مع Offerwall، وعدد مرات مشاهدة الصفحة بعد استخدام Offerwall.