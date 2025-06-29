تكنولوجيا: Ai+ تطلق هواتفها الذكية في 8 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العلامة التجارية الجديدة Ai+ عن موعد إطلاق هواتفها الذكية الأولى في 8 يوليو، بعد فترة من الترقب والتشويق. وتُعد Ai+ جزءًا من شركة NxtQuantum Shift Technologies، التي يديرها “مادهاف شيث”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Realme في الهند.

حتى الآن، كل المنتجات التي تم التلميح لها من Ai+ صُممت وصُنعت بالكامل في الهند، وستُباع حصريًا عبر منصة Flipkart.

مع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التفاصيل تتكشف تدريجيًا، وذلك بفضل منشورات الشركة على حسابها الرسمي في تويتر، وصفحة مخصصة على Flipkart، وتسريبات داخلية حديثة.

تشير المصادر إلى أن الإطلاق الأولي سيتم في الهند كما كان متوقعًا، مع الحفاظ على الشراكة الحصرية مع Flipkart، والسعر التمهيدي المنخفض الذي يبدأ من 5000 روبية هندية (نحو 59 دولارًا أو 50 يورو).

وفقًا للتسريبات، كان يُفترض أن يكون هذا السعر خاصًا بهاتف Ai+ Nova 2 5G، ولكن في المصادر الجديدة يظهر الاسم Nova 5G فقط، ما يشير إلى أن الاسم لم يُعتمد بشكل نهائي بعد.

هذا الهاتف سيعمل بمعالج Unisoc T8200 (بتقنية 6 نانومتر)، وسيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب دعم التخزين القابل للتوسعة، وبطارية 5000 مللي أمبير.

من جهة أخرى، هناك جهاز آخر تحت اسم Ai+ Pulse 4G، والذي سيدعم فقط شبكات الجيل الرابع، وسيعمل بمعالج Unisoc T7250 (بتقنية 12 نانومتر).

ويأتي الهاتف بنفس مواصفات الكاميرا والتخزين والبطارية التي يقدمها Nova 5G. وبسبب ذلك، يُرجّح أن يكون Pulse هو الخيار الأرخص بين الأجهزة الجديدة، وقد يكون هو الهاتف الذي سيُطرح بسعر 5000 روبية، وليس Nova 5G كما ظن البعض سابقًا.



حتى الآن، تم تسريب تصميمين مختلفين لواجهة الهاتف الخلفية: أحدهما بكاميرتين دائريتين يُعتقد أنه يخص Nova، والآخر بكاميرا مستطيلة يُنسب إلى Pulse.

تؤكد Ai+ أنها تلتزم بالتصنيع المحلي الكامل داخل الهند، كما تعتمد بشكل واسع على مواد مُعاد تدويرها. وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل مخصص باسم NxtQuantum OS، والذي طُوّر بالكامل بواسطة مهندسين هنود، مع واجهة استخدام محسّنة خصيصًا للمستخدمين في الهند.

كما تُشير الشركة إلى أن نظام NxtQuantum OS يخضع للرقابة والمراجعة، ويلتزم بالسياسات المحلية، ويُدار بالكامل ضمن إطار القوانين الهندية. وتضيف Ai+ أن جميع بيانات المستخدمين تُخزّن داخل الهند، على خوادم معتمدة من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) وتستضيفها Google Cloud.

علاوة على ذلك، تُخطط الشركة لإطلاق ساعة ذكية جديدة تحتوي على سماعات TWS مدمجة. وقد كشفت صورة لصندوق البيع بالتجزئة للساعة، والتي تم تسريبها مؤخرًا، أنها ستحمل اسم Wearbuds Watch 3. ومن المتوقع الكشف عنها رسميًا بجانب الهواتف الجديدة في يوم الإطلاق ذاته.

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