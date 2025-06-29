تكنولوجيا: هاتف Galaxy A55 يظهر على Geekbench بنظام Android 16 وقد يحصل على One UI 8 قبل نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Samsung Galaxy A55 مؤخرًا على قاعدة بيانات Geekbench وهو يعمل بنظام Android 16، مما يشير إلى أن سامسونج بدأت بالفعل في تطوير واجهتها الجديدة One UI 8 لهذا الهاتف الذي يعمل بمعالج Exynos 1480.

واجهة One UI 8، وهي النسخة الأحدث من نظام سامسونج المخصص والمبنية على Android 16، متوفرة حاليًا فقط لسلسلة Galaxy S25 في بعض الأسواق عبر برنامج التجربة التجريبية (Beta). ومن المتوقع أن تستغرق سامسونج بعض الوقت قبل أن تبدأ بطرحها للأجهزة الأقدم أو الأقل تكلفة.



لكن Galaxy A55 يُعتبر من الأجهزة المؤهلة للحصول على One UI 8، وتشير التوقعات إلى أن النسخة المستقرة من التحديث قد تصله قبل نهاية عام 2025. وفي الوقت الحالي، يعمل الهاتف بواجهة One UI 7 المبنية على Android 15.

من المحتمل أن تفتح سامسونج برنامج One UI 8 التجريبي لهاتف Galaxy A55 خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيدًا لإطلاق التحديث الرسمي لاحقًا قبل دخول عام 2026.

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