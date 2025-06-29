شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم ميزة "الملخص الذكي" للدردشات غير المقروءة عبر الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تطبيق واتساب إدماج استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي، وأحدث هذه الاستخدامات يتمثل في إنشاء ملخص للدردشات غير المقروءة، وتعرف هذه الميزة باسم "الملخصات الذكية للرسائل" والتي تعمل من خلال نظام حوسبة خاصة قامت الشركة بتطويره لضمان خصوصية البيانات وتشفيرها بشكل آمن.

تقول واتساب إن الميزة الجديدة تعمل على كل من الدردشات الشخصية والجماعية، لكنها تحتاج إلى تفعيل يدوي من قبل المستخدم للحصول على الملخصات.

ما الذي تقدمه ميزة "ملخص المحادثات" على واتساب؟

تعتمد واتساب على "ميتا AI" لإنشاء هذه الملخصات، والتي تكون مرئية لك فقط، ولا يمكن قراءتها من قِبل واتساب أو ميتا أو حتى روبوت الدردشة المُستخدم لتوليدها، تظهر هذه الملخصات على شكل نقاط مختصرة، ويكتب فوقها عبارة "مرئية لك فقط" بجانب رمز القفل مع توضيح "معالجة خاصة".

الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي واتساب في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم دعم مناطق ولغات أخرى لاحقًا خلال هذا العام.

من جانبها، أوضحت شركة ميتا أنها طوّرت نظام حوسبة خاصة يعمل على طبقة منفصلة من السحابة الإلكترونية لضمان بقاء المحادثات آمنة وخاصة وغير قابلة للاستخدام في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

واتساب تؤكد أنها حذرة جدًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لميتا، وتحتاج إلى بنية تحتية قوية لضمان راحة المستخدمين وثقتهم في استخدام هذه الميزات.

ورغم الانتقادات الموجهة لاستخدام بيانات المستخدمين في تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي دون علمهم، إلا أن واتساب تقول إنها تسعى لوضع ضوابط صارمة تمنع هذا الأمر.

وأعلنت الشركة أيضًا عن نيتها إدخال الإعلانات للمرة الأولى إلى تبويبي "الحالات" و"القنوات"، مع وعد بأن الدردشات الشخصية ستظل خالية من الإعلانات ومحمية بالكامل، ولكن ورغم هذا التعهد، فإن المنصة لم تؤكد صراحة أن الإعلانات لن تصل يومًا ما إلى واجهة المحادثات.

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق هذا الأسبوع عن أن واتساب قد يجبر على منع عرض الإعلانات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركة قالت إن الإطلاق سيكون عالميًا ولن يتم استثناء أي منطقة من النموذج الجديد.