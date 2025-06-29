شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم "Doppl" أحدث تطبيق ذكاء اصطناعي من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

هل تخيلت يومًا أنك تستطيع تجربة الملابس الموجودة في صورة وأنت جالس في غرفتك، دون الحاجة لاستخدام خيالك فقط؟ يبدو أن هذا الخيال بات قريبًا من الواقع بفضل أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جوجل، حيث أطلقت الشركة تطبيقًا جديدًا يتيح لك تجربة الملابس افتراضيًا على هاتفك.

التطبيق الذي يحمل اسم Doppl هو مشروع تجريبي جديد من Google Labs، ويهدف إلى منح المستخدمين فرصة استكشاف أنماطهم الشخصية وتجربة إطلالات مختلفة، كل ما على المستخدم فعله هو تحميل صورة كاملة لجسده، ويقوم النموذج الذكي في التطبيق بتحليل شكل الجسم وعرض الملابس فوقه بدقة، مما يساعد على تصور الشكل النهائي قبل الشراء.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها تعلن فيه عن التطبيق الجديد: "نقدم لكم Doppl، تطبيق تجريبي جديد من Google Labs لمساعدتكم على تخيّل كيف سيبدو الزيّ عليكم واستكشاف أسلوبكم الخاص."

كانت جوجل قد أعلنت في مايو الماضي عن ميزة تتيح تجربة المليارات من الملابس افتراضيًا بمجرد تحميل صورة، أما التطبيق الجديد فيبنى على تلك القدرات، ويضيف ميزات تجريبية جديدة مثل إمكانية "تجربة" الإطلالات باستخدام الصور أو لقطات الشاشة بمجرد أن تجد شيئًا يلفت انتباهك، فقط قم بتحميل صورة للزيّ، وسيتولى التطبيق الباقي.

وأضافت جوجل: "مع Doppl، يمكنك تجربة أي إطلالة؛ فإذا أعجبك زي ما لدى صديق، أو شاهدته في متجر محلي، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك تحميل صورته إلى Doppl لتتخيل كيف سيبدو عليك، يمكنك أيضًا حفظ أفضل الإطلالات أو مشاركتها مع أصدقائك أو متابعيك."

ويعتمد التطبيق على دمج صور المستخدمين أو النماذج الذكية بصور الملابس لخلق تصور كامل للإطلالة، كما يدعم ميزة الرسوم المتحركة لإنشاء مشاهد مفعمة بالحركة، ويستطيع المستخدمون تحميل هذه التجارب الافتراضية ومشاركتها للحصول على آراء من الأصدقاء والعائلة.

التطبيق متاح حاليًا على نظامي iOS وAndroid في الولايات المتحدة، ولم تكشف جوجل بعد عن أي خطط لإطلاقه في دول أخرى.