شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 و17 برو: تعرف على أخر التسريبات حول الهاتفين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن سلسلة آيفون 17 ستصدر بعد شهرين فقط، لكن التسريبات والتقارير الأولية بدأت بالفعل تُعطينا لمحة عما قد تُخطط له آبل هذا العام، إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد تشهد سلسلة آيفون 17 بعض التغييرات الملحوظة التي شهدناها منذ فترة - سواءً في التصميم، أو الأداء، أو الكاميرا، أو حتى في استراتيجية التسمية، يُقال إن آبل ستطرح طرازًا جديدًا من آيفون 17 إير هذا العام، وقد يحل محل إصدار بلس الذي رأيناه في الأجيال القليلة الماضية، إليكم تحليلًا شاملًا لما يُمكن توقعه من سلسلة آيفون 17، بما في ذلك التفاصيل المُسربة حول الشاشة، والبطارية، والكاميرات، وتغييرات التصميم، والسعر المُتوقع، وموعد الإطلاق، بالإضافة إلى الجدول الزمني للإصدار.

تغييرات جديدة في التصميم، وترقيات في الشاشة، ووصول آيفون 17 إير

يُقال إن آبل تعمل على تصميم جديد وعصري لهاتفي آيفون 17 برو وبرو ماكس، بينما قد يبدو هاتف iPhone 17 القياسي مشابهًا لطراز iPhone 16 الحالي، قد تقدم طرازات 17 Pro مظهرًا مختلفًا بتصميم جديد للكاميرا الخلفية، تشير الصور المسربة إلى أن إصدارات Pro قد تحتوي على وحدة كاميرا مستطيلة تمتد على نطاق أوسع عبر الجزء الخلفي، تشبه إلى حد ما ما رأيناه في Pixel 9 Pro.

هذه المرة، قد تستبدل Apple أيضًا طراز "Plus" بهاتف iPhone 17 Air الجديد كليًا، قد يركز إصدار Air الجديد على تصميم أنحف وأخف وزنًا، مما يجعله، وفقًا للتقارير، أنحف هاتف iPhone صنعته Apple على الإطلاق، من المتوقع أن يتميز بشاشة مقاس 6،6 بوصة، وهو أيضًا أنحف من iPhone 16 Pro، قد يحصل iPhone 17 العادي على زيادة طفيفة في حجم الشاشة أيضًا، من 6،1 بوصة إلى 6،3 بوصة، قد يحتفظ Pro Max بشاشته الكبيرة مقاس 6،9 بوصة.



من المثير للاهتمام أيضًا أن شركة آبل قد تُقدم أخيرًا شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز في جميع طرازات iPhone 17، حتى الآن، كانت هذه الميزة متاحة فقط في طرازات Pro، إذا كانت هذه الميزة صحيحة، فستُتيح تمريرًا ورسومًا متحركة أكثر سلاسة حتى في الطرازات الأساسية، وهو أمر لطالما طلبه مُحبو iPhone.

قد تكون هناك تحديثات للكاميرا في الطريق

قد تُعزز آبل أخيرًا الكاميرا الأمامية هذا العام، تشير التقارير إلى أن سلسلة iPhone 17 قد تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل بدلاً من كاميرا 12 ميجابكسل الحالية، قد تُؤدي هذه الترقية إلى صور سيلفي أكثر وضوحًا ودقة مع تفاصيل أفضل، خاصة في الإضاءة المنخفضة.



من المرجح أن يتميز هاتف iPhone 17 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ضمن نظام عدسة مزدوجة، من ناحية أخرى، قد يوفر هاتف Pro Max إعدادًا ثلاثيًا بدقة 48 ميجابكسل، يغطي العدسات الواسعة، والعريضة جدًا، والمقربة، في حال حدوث ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها Apple جميع الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 48 ميجابكسل في هاتف iPhone واحد، كما توجد شائعات عن دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K في طراز Pro Max، مما قد يُمثل إضافة كبيرة للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم لإنتاج فيديوهات عالية الجودة.

شريحة جديدة لطراز Pro، وشريحة أقدم للطراز القياسي

من حيث الأداء، يُقال إن هاتفي iPhone 17 Pro وPro Max سيعملان بشريحة A19 Pro القادمة من Apple، من المفترض أن يوفر هذا المعالج كفاءة أفضل وتحسينات في الأداء العام، مع ذلك، قد يستمر استخدام معالج A18 في هواتف iPhone 17 و17 Air الأساسية، وهو نفس المعالج المستخدم في iPhone 16.

إذا مضت Apple قدمًا في هذا التقسيم للمعالجات، فقد تواجه انتقادات مجددًا، تمامًا كما حدث مع iPhone 14، الذي استخدم نفس معالج الجيل السابق، وبينما قد لا يلاحظ معظم المستخدمين فرقًا كبيرًا في الأداء في الاستخدام اليومي لهاتفي iPhone 16 أو iPhone 17، إلا أن العديد من المشترين المهتمين بالتكنولوجيا قد يجدون هذا الأمر مخيبًا للآمال، كما أن شراء إصدار iPhone 16 سيكون أكثر جاذبية لمحبي iPhone، ومن المرجح أن يعتمد قرار الشراء على عدد التحديثات التي يمكن أن تقدمها Apple مع الإصدار الأحدث، وأيها يقدم قيمة أكبر مقابل السعر.

فيما يتعلق بالذاكرة، قد تزيد Apple أخيرًا من سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في Pro Max إلى 12 جيجابايت، بينما قد تحصل الطرز الأخرى على 8 جيجابايت، قد يساعد هذا في تعدد مهام أكثر سلاسة وأداء عام أفضل، خاصة مع استمرار تطور نظام iOS مع المزيد من الميزات.

عمر البطارية، الشحن، نظام التبريد: تغييرات طفيفة لكنها مهمة

من المتوقع أن تزداد أحجام بطاريات سلسلة iPhone 17 بشكل طفيف، قد تُحسّن الشاشة الأكبر في طراز iPhone 17 الأساسي سعة البطارية، أما بالنسبة للطرازات الأخرى، فمن المتوقع أن تُحسّن الشركة أحجام البطاريات، قد تُقدّم Apple أيضًا دعمًا للشحن السريع بقوة 35 واط، وهو ما يُمثّل تحسنًا طفيفًا عن سرعات الشحن الحالية البالغة 20 واط، ورغم أن هذا لا يزال أقل من سرعة العديد من هواتف Android الرائدة، إلا أنه يُعدّ خطوةً للأمام بالنسبة لهواتف iPhone.



هناك أيضًا حديث عن إضافة نظام تبريد بغرفة بخار إلى طراز Pro Max،قد يساعد نظام التبريد في الحفاظ على برودة الجهاز أثناء اللعب أو المهام الشاقة مثل تحرير الفيديو بدقة 4K، مما قد يُحسّن بدوره من استقرار الأداء.



