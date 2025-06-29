شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آيفون لن يحتاجوا إلى كمبيوتر لاستعادة أجهزتهم مع تحديث iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط تجربة المستخدم، كشفت شركة آبل عن ميزة ذكية قادمة مع نظام التشغيل iOS 26، تتيح لمستخدمي آيفون استعادة أجهزتهم عند تعرضها لأي عطل دون الحاجة إلى توصيلها بجهاز كمبيوتر أو ماك، الميزة الجديدة تعتمد على أداة تعرف باسم "مساعد الاستعادة"، وتسمح بإتمام عملية الاسترجاع لاسلكيًا وبخطوات بسيطة، ما يوفر على المستخدمين عناء استخدام الكابلات أو التطبيقات الخارجية.

النسخة التجريبية الثانية من iOS 26 تضم هذه الأداة، ما يعكس اتجاه آبل نحو تسهيل أحد أكثر المشكلات إزعاجًا لمستخدمي هواتفها، ووفقًا للشركة، في حال فشل الجهاز في الإقلاع بشكل طبيعي، سيتم تشغيله تلقائيًا في وضع الاسترداد، حيث يمكن للآيفون فحص الخلل ومحاولة إصلاحه داخليًا من دون أي تدخل تقني معقد من المستخدم، من المتوقع أن يتم طرح الإصدار الرسمي للنظام بالتزامن مع إطلاق سلسلة آيفون 17 في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سياق منفصل، أصدرت الوكالة الهندية للاستجابة للطوارئ الحاسوبية CERT-In تحذيرًا أمنيًا شديد اللهجة بعد الكشف عن تسريب غير مسبوق يشمل أكثر من 16 مليار بيانات دخول، تتضمن أسماء المستخدمين وكلمات المرور لعدد كبير من الحسابات الرقمية الأساسية، التسريب طال خدمات واسعة الانتشار مثل جوجل وفيسبوك، إلى جانب بعض مزودي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.

وأشار خبراء الأمن الرقمي إلى أن هذه البيانات لم تجمع نتيجة اختراق واحد مباشر، بل تُعد حصيلة لعدة حملات إلكترونية سابقة، شملت قواعد بيانات غير آمنة وهجمات باستخدام برمجيات خبيثة متخصصة في سرقة المعلومات من الأجهزة المصابة، هذا التسريب الخطير يزيد من احتمالية التعرض لهجمات إلكترونية تشمل سرقة الهوية، والاختراق، والتصيد الاحتيالي، ما يهدد ملايين المستخدمين حول العالم.

ولتقليل المخاطر، يوصي الخبراء بتحديث كلمات المرور الحالية وجعلها أكثر تعقيدًا، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية من خلال تطبيقات موثوقة مثل Google Authenticator، والاعتماد على تقنيات الأمان البيومتري مثل مفاتيح المرور Passkeys.

من جانبها، يجب على المؤسسات تعزيز إجراءات الحماية وتطبيق نماذج أمنية مثل "الانعدام التام للثقة"، مع مراقبة دقيقة لأي أنشطة مشبوهة وتأمين جميع نقاط الوصول إلى البيانات لضمان عدم وقوع أي اختراق محتمل.