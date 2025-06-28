شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: OpenAI ستلجأ إلى شرائح الذكاء الاصطناعي من جوجل لتشغيل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت OpenAI مؤخرًا باستئجار شرائح الذكاء الاصطناعي من جوجل لتشغيل ChatGPT ومنتجاتها الأخرى، وفقًا لما ذكره مصدر لرويترز، وتُعد الشركة المُصنّعة لـ ChatGPT من أكبر مشتري وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia، حيث تستخدم شرائح الذكاء الاصطناعي لتدريب النماذج، وكذلك في الحوسبة الاستدلالية، وهي عملية يستخدم فيها نموذج الذكاء الاصطناعي معرفته المُدرّبة للتنبؤ أو اتخاذ قرارات بناءً على معلومات جديدة.

وأفادت رويترز حصريًا في وقت سابق من هذا الشهر أن OpenAI تخطط لإضافة خدمة Google Cloud لتلبية احتياجاتها المتزايدة من سعة الحوسبة، مما يُمثل تعاونًا مُفاجئًا بين شركتين مُتنافستين بارزتين في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لجوجل، تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تُوسّع فيه الشركة التوافر الخارجي لوحدات معالجة الموتر (TPUs) الداخلية الخاصة بها، والتي كانت تُخصص سابقًا للاستخدام الداخلي.

ساعد ذلك جوجل على كسب عملاء، بما في ذلك شركة آبل، عملاق التكنولوجيا، بالإضافة إلى شركات ناشئة مثل Anthropic وSafe Superintelligence، وهما شركتان منافستان في تصنيع ChatGPT أطلقهما قادة سابقون في OpenAI.

تُشير خطوة استئجار وحدات معالجة الرسومات من جوجل إلى المرة الأولى التي تستخدم فيها OpenAI شرائح غير تابعة لشركة Nvidia بشكل هادف، وتُظهر تحول الشركة التي يقودها سام ألتمان بعيدًا عن الاعتماد على مراكز بيانات مايكروسوفت الداعمة. ومن المحتمل أن يعزز هذا وحدات معالجة الرسومات كبديل أرخص لوحدات معالجة الرسومات من Nvidia، وفقًا لموقع The Information، الذي نشر هذا التطور سابقًا.

وتأمل OpenAI أن تُساعد وحدات معالجة الرسومات، التي تستأجرها عبر Google Cloud، في خفض تكلفة الاستدلال، وفقًا للتقرير، ومع ذلك، ذكرت The Information، نقلاً عن موظف في Google Cloud، أن جوجل، منافس OpenAI في سباق الذكاء الاصطناعي، لا تؤجر أقوى وحدات معالجة الرسومات لديها لمنافستها.

امتنعت جوجل عن التعليق، بينما لم تُجب OpenAI على الفور على طلب رويترز عند الاتصال بها، وتُظهر إضافة Google لشركة OpenAI إلى قائمة عملائها كيف استفادت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا من تقنية الذكاء الاصطناعي الداخلية من الأجهزة إلى البرامج لتسريع نمو أعمالها السحابية.



