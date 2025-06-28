تكنولوجيا: Anker تعلن استدعاء رسمي لشواحن الطاقة في المزيد من الأسواق وهذه هي الموديلات المتأثرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أعلنت الصين والولايات المتحدة عن استدعاء شواحن الطاقة منذ عدة أسابيع، أصبحت هذه الخطوة رسمية في أوروبا أيضًا.

أعلنت Anker استدعاء أربعة موديلات من شواحنها المحمولة، لكن المشكلة لا تقتصر على Anker فقط، بل تشمل أيضًا علامات تجارية أخرى تستخدم خلايا بطاريات معيبة مماثلة في شواحن الهواتف المحمولة وأجهزة مشابهة.

هذا الاستدعاء يسبب إحباطًا لكل من العملاء والمصنعين على حد سواء، حيث تتكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، إلا أن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المستخدمين.

تتضمن الموديلات المتأثرة في استدعاء Anker الأخير ما يلي:

Anker Power Bank بسعة 10,000 مللي أمبير وسرعة شحن 22.5 واط (موديل A1257)

Anker Power Bank بسعة 20,000 مللي أمبير وسرعة شحن 22.5 واط مع كابل USB-C مدمج (موديل A1647)

Anker Zolo Power Bank بسعة 20,000 مللي أمبير وسرعة شحن 30 واط مع كابل USB-C وكابل Lightning مدمجين (موديل A1681)

Anker Zolo Power Bank بسعة 20,000 مللي أمبير وسرعة شحن 30 واط مع كابل USB-C مدمج (موديل A1689)

توفر مواقع Anker الرسمية في الأسواق الأوروبية المتأثرة معلومات إضافية عن الاستدعاء وكيفية استرداد الأموال. كما تحث الشركة المستخدمين على التوقف فورًا عن استخدام هذه الشواحن وعدم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

بدلاً من ذلك، توصي بالتخلص منها في مراكز إعادة التدوير المتخصصة التي تستقبل بطاريات الليثيوم لضمان سلامة البيئة.

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