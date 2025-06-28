شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات صغيرة جدًا لا ترى بديلاً لعلاجات التهابات الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نُشر في موقع hindustantimes، عن استعانة باحثين صينيين، بالروبوتات الصغيرة كعلاج لالتهابات الجيوب الأنفية بديلاً عن الدواء والمضادات الحيوية أو تجربة العلاجات المنزلية، فقد تُعالج الروبوتات الصغيرة التهابات الجيوب الأنفية من داخل أنفك قريبًا

كيف تعمل هذه الروبوتات الصغيرة؟

هذه الروبوتات صغيرة جدًا لدرجة أنه لا يُمكن رؤيتها بالعين المجردة، فإنها أرق من شعرة وخلال التجارب على الحيوانات، تمكن العلماء من إدخال هذه الروبوتات الدقيقة إلى تجويف الجيوب الأنفية باستخدام أنبوب دقيق للغاية عبر فتحة الأنف وبمجرد دخولها، يُوجهها مجال مغناطيسي مباشرةً إلى موضع المشكلة.

وقد صُنعت الروبوتات من جزيئات مغناطيسية خاصة ممزوجة بالنحاس، ويسلط الأطباء ضوءًا عبر ألياف بصرية دقيقة، ما يُسخّن الروبوتات، ما يسمح لها باختراق القيح اللزج والوصول إلى البكتيريا المختبئة بداخله، ثم تُطلق الروبوتات تفاعلات كيميائية تُحطم دفاعات البكتيريا وتُساعد في القضاء على العدوى، وبعد الانتهاء، ما عليك سوى التمخط، فتخرج هذه الروبوتات.