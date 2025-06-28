تكنولوجيا: أبل تعلن تغييرات جذرية في سياسات App Store داخل الاتحاد الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن تغييرات كبيرة في سياسات App Store داخل الاتحاد الأوروبي، استجابةً لقانون الأسواق الرقمية (DMA). هذه التعديلات تمنح المطورين في الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في توزيع التطبيقات واستخدام طرق دفع بديلة.

أصبح بإمكان المطورين الآن الترويج للعروض داخل التطبيقات عبر مواقع خارجية أو أسواق تطبيقات بديلة، مع إمكانية تضمين عدة روابط URL داخل التطبيقات مع تتبع وتحويل المستخدمين.

كما يمكن إلغاء ظهور شاشات التحذير المزعجة التي تظهر عند الضغط على الروابط الخارجية بعد أول تفاعل، ويمكن للمطورين تخصيص واجهات هذه الروابط بحرية.

على جانب الرسوم، فرضت أبل عمولة جديدة بنسبة 5% على عمليات الشراء التي تتم خارج متجرها الرسمي، للتطبيقات التي يتم توزيعها عبر App Store، بالإضافة إلى استمرار فرض رسوم التكنولوجيا الأساسية (CTF) بقيمة 0.50 يورو لكل تحميل سنوي بعد أول مليون تحميل.

كما أضافت الشركة رسوم استحواذ أولية بنسبة 2% على المشتريات التي تتم خارج المتجر من مستخدمين جدد خلال أول 6 أشهر من تحميل التطبيق.

وقدمت أبل أيضًا نظامًا جديدًا لرسوم الخدمات داخل المتجر يتكون من مستويين:

المستوى الأول: عمولة منخفضة بنسبة 5%، لكن مع حرمان المطورين من ميزات رئيسية مثل التحديثات التلقائية واقتراحات البحث.

المستوى الثاني: عمولة أعلى بنسبة 13% (أو 10% لأعضاء برنامج الشركات الصغيرة)، مع إتاحة جميع الميزات المعتادة من App Store.

هذه التغييرات جاءت بعد تغريم المفوضية الأوروبية لأبل في أبريل الماضي بمبلغ 500 مليون يورو بسبب ممارساتها الاحتكارية، ومنعها المستخدمين من استخدام منصات دفع بديلة.

ورغم اعتراض أبل بدعوى حماية الخصوصية، قررت المفوضية إعادة تقييم السياسات الجديدة ومدى توافقها مع قانون DMA وتأثيرها على المستخدمين.

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