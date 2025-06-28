تكنولوجيا: بدء طرح Infinix Hot 60i رسميًا وبيعه عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعدما تداولت الشائعات لأسابيع عن اقتراب إطلاق سلسلة Infinix Hot 60، لم يكن أحد يتوقع أن يبدأ طرح هاتف Hot 60i دون إعلان رسمي.

جاءت المفاجأة عبر بلاغ غير رسمي من أحد القرّاء، يؤكد أن الهاتف أصبح متاحًا للبيع بالفعل في بنجلاديش. ورغم غياب إعلان واضح من الشركة، يبدو أن هذا هو الطرح الأولي للهاتف، بينما قد تحظى الطرازات الأعلى من السلسلة بإطلاق أكثر تنظيمًا.

من حيث التصميم، يشبه Hot 60i إلى حد كبير هاتفي Hot 50i وHot 50، إذ يأتي بثلاث وحدات دائرية على ظهره تُشبه الكاميرات. أبعاد الهاتف تبلغ 167.9 × 75.6 × 7.7 ملم، ويتميز بهيكل بلاستيكي من الخلف والإطار، مع واجهة أمامية مغطاة بزجاج Gorilla Glass، دون تحديد نوعه.

ورغم عدم وضوح مستوى الحماية ضد الماء، إلا أن المواصفات تشير إلى أنه مقاوم لرذاذ الماء، مما يُرجح تصنيفًا مثل IPX4 أو IP54. ويُتاح الهاتف بلونين: الأسود الأنيق والرمادي التيتانيوم.

يعرض الهاتف شاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة، بدقة +Full HD، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع يصل إلى 800 شمعة. ويعمل بمعالج MediaTek Helio G81 Ultimate، مع خيارين للذاكرة: 6 أو 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية، و128 أو 256 جيجابايت للتخزين، دون تأكيد على إمكانية التوسعة. يدعم الهاتف شريحتي اتصال Nano-SIM، ويعمل على شبكات 4G.

فيما يتعلق بالاتصال، يدعم الهاتف Wi-Fi مزدوج النطاق، وBluetooth 5.0، إلى جانب NFC ومدخل 3.5 ملم للسماعات. أما مستشعر البصمة فموجود على الجانب، إلى جانب مستشعرات الضوء، والتقارب، والتسارع، والبوصلة، والجيروسكوب.

من ناحية التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، تدعم تسجيل الفيديو بدقة Full HD. وهناك كاميرا ثانية 2 ميجابكسل، بينما تظل وظيفة الوحدة الثالثة غير معروفة. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.0.

يحصل الهاتف على طاقته من بطارية كبيرة بسعة 5,160 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. ويتوفر الهاتف بنسختين:

6/128 جيجابايت بسعر 13,999 تاكا بنجلاديشي (حوالي 115 دولارًا)

8/256 جيجابايت بسعر 16,499 تاكا (حوالي 135 دولارًا)

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