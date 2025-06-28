شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: بنتكلم زي الروبوت بسبب الإفراط في استخدام ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ باحثون في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية، أن كثرة استخدام ChatGPT في حياتنا اليومية يؤثر على مفرادتنا وانتقاء كلماتنا، وذلك بعد إجراء بحث في أكثر من 280,000 مقطع فيديو أكاديمي على يوتيوب، ووجدوا أنه منذ أن أصبح ChatGPT شائعًا، فقد أصبح الأشخاص يستخدمون كلمات معينة بشكل متكرر كالتي تظهر بكثرة في النصوص المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البحث أن المستخدمين يلتقطون أسلوب الذكاء الاصطناعي في الكلام دون أن يدركوا ذلك، كاستخدام كلماتٍ مثل "دقيق" أو "ماهر" أو "متعمق" في محادثاتهم اليومية.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب ChatGPT منتشر في كل مكان، لذا فقد تستخدم كلمات الذكاء الاصطناعي دون أن تُدرك ذلك، ومن المثير للاهتمام هو أن هذه الكلمات المستوحاة من الذكاء الاصطناعي لا تظهر هنا وهناك فحسب، بل إنها في الواقع تحل محل اللغة الأكثر حيوية ومحلية، وأحيانًا غريبة، والتي نشأنا عليها جميعًا.

فبينما كنا نسمع في السابق جدالًا عاطفيًا ومتعرجًا، نحصل الآن على جمل أنيقة ومنظمة، ويبدو الأمر كما لو أن الجميع يقرأون من نفس القاموس المعتمد من الذكاء الاصطناعي، وأن النكهات الصغيرة من كلامنا تتلاشى بهدوء.

وأرجع التقرير ذلك إلى التطور الكبير بأدوات الذكاء الاصطناعي ليُشبهنا أكثر، والآن بدأنا نُشبهه أكثر وهذا هو السبب في تلك الظاهرة.