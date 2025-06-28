شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 سيأتى بشاشة أكبر قليلاً من آيفون 16 ..اعرف أهم المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

سيصل طراز آيفون 17 الأساسي من آبل بشاشة أكبر من آيفون 16 الحالي، وفقًا لتفاصيل نشرها مُسرّب على منصة التدوين الصينية Weibo.

كما ألمحت تسريبات سابقة إلى إطلاق هاتف آيفون 17 أكبر حجمًا، والذي من المتوقع أن يضم شاشة بحجم آيفون 16 برو، ومن المتوقع أيضًا أن تُحدّث آبل شاشة طراز آيفون 17 القياسي هذا العام إلى شاشة بتردد 120 هرتز.

مواصفات شاشة iPhone 17 (المتوقعة)

و زعم المُسرب "ديجيتال شات ستيشن"، أن هاتف آيفون 17 سيُزوَّد بشاشة أكبر بقياس 6.3 بوصة، في العام الماضى زادت آبل حجم هاتف آيفون 16 برو إلى 6.3 بوصة، ويبدو أن آيفون 17 سيحظى بنفس الشاشة، وقد ظهرت هذه المعلومات سابقًا عبر تسريبات مُختلفة تُلمِّح إلى ترقيات ملحوظة في شاشة هاتف آبل الذكي القادم.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت قائمةٌ لزجاج Spigen EZ Fit المُقسّى على أمازون الهند، عن غير قصد ، توافق هذا الزجاج الواقي مع هواتف iPhone 16 Pro ، بالإضافة إلى iPhone 17 وiPhone 17 Pro ، وقد حُذفت الإشارات إلى هذه الهواتف من قائمة أمازون، إلا أن هذه القائمة تُشير إلى أن جميع الطُرز الثلاثة ستكون مُجهزةً بشاشة مقاس 6.3 بوصة.

وفقًا لتقارير سابقة نقلاً عن محللين ومصادر أخرى، لن تُحدّث آبل حجم شاشة آيفون 17 فحسب، بل ستُحسّن أداءه أيضًا ، جميع طُرز آبل غير Pro، بما في ذلك أحدث هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس ، مُزوّدة بشاشة بتردد 60 هرتز ، وهذا العام، من المتوقع أن يُطرح كلٌّ من هاتف آيفون 17 الأساسي من آبل، وطراز آيفون 17 إير المُفترض، بشاشات OLED بتقنية LTPO بتردد 120 هرتز .

فى حين أن شاشة 120 هرتز قد تصل أخيرًا إلى طراز iPhone القياسي من آبل هذا العام، إلا أن الشركة ستقتصر على الشاشة التي تعمل دائمًا والميزات الأخرى التي تعتمد على معدل التحديث التكيفي من Apple والذي يتراوح بين 1 هرتز و 120 هرتز إلى طرازات iPhone 17 Pro.

ومن المتوقع، أيضًا أن يُزود هاتفا iPhone 17 وiPhone 17 Air بأحدث شاشات OLED وفقًا لتقرير سابق، في العام الماضي، استخدمت Apple تقنية OLED الجديدة من الشركة الكورية الجنوبية في طرازي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max ، ولكن يُقال إنها ستُزود جميع الطرازات الأربعة في مجموعة هواتفها لعام 2025 بنفس شاشات OLED .