شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق ميزة جديدة تمكنك من تصميم صور إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

طلب "فيس بوك" من المستخدمين حاليًا الوصول إلى ألبوم الكاميرا في هواتفهم لاقتراح نسخ معدلة بالذكاء الاصطناعي من صورهم تلقائيًا، بما في ذلك تلك التي لم تُحمّل على "فيس بوك" بعد.

وتُعرض هذه الميزة لمستخدمي فيس بوك عند إنشاء قصة جديدة على تطبيق التواصل الاجتماعي، حيث تظهر شاشة تسأل المستخدم عما إذا كان سيُفعل خيار "المعالجة السحابية" للسماح باقتراحات إبداعية.

ووفقًا لما جاء في رسالة فيس بوك، بالضغط على "السماح"، يتيح المستخدم لفيس بوك توليد أفكار جديدة من ألبوم الكاميرا، مثل الصور المجمعة، والملخصات، وإعادة تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي، أو اقتراحات لموضوعات الصور، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" .

ولتنفيذ ذلك، يقول "فيس بوك" إنه سيحمّل الوسائط من ألبوم الكاميرا إلى سحابته أي خوادمه "بشكل مستمر"، بناءً على معلومات مثل الوقت، والموقع، والموضوعات.

وتشير الرسالة إلى أن المستخدم وحده من يمكنه رؤية الاقتراحات، وأن الوسائط لا تُستخدم لأغراض استهداف الإعلانات.

ومع ذلك، بالضغط على "السماح"، يوافق المستخدم على شروط خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ، ويتيح هذا للذكاء الاصطناعي تحليل الوسائط الخاصة بالمستخدم وملامح وجهه، وفقًا للشركة.

وستستخدم "ميتا" أيضًا تاريخ الصور ووجود الأشخاص أو أشياء فيها لإنشاء الأفكار الإبداعية.

وتُعدّ هذه الأداة الإبداعية الجديدة مثالًا آخر على المخاطرة التي تُصاحب مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشخصية مع مُزوّدي تقنيات الذكاء الاصطناعى.