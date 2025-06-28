شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإفراط في التهذيب والذوق عند التعامل مع ChatGPT يؤدى إلى معلومات غير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نٌشر في موقع hindustantimes، عن أن استخدام المصطلحات المهذبة عند الحديث مع ChatGPT، على غرار "من فضلك"، و"هل يمكنك"، و"شكرًا لك"، قد تُربك وتُحد من القدرات المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والجدير بالذكر أنه قبل بضعة أشهر، أُفيد بأن استخدام مثل هذه المصطلحات والعبارات يُكلف OpenAI ملايين الدولارات.

وأشار التقرير إلى أن روبوت الدردشة المُولّد بالذكاء الاصطناعي يعد بحد ذاته تقدمًا ثوريًا، إذ يتمتع بفهم اللغة الطبيعية إلى جانب سياق المحادثة، حيث يُمكّن هذا روبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGemini AI وغيرها من التفاعل مع البشر دون الحاجة إلى تعلم لغة تقنية مختلفة، ومع ذلك، هناك بعض قواعد التفاعل التي يجب اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من أدوات جيل الذكاء الاصطناعي.

التهذيب يُقيّد قدرات روبوت الدردشة

ونصح التقرير بتجنَّب استخدام مصطلحات مثل "يُمكن"، و"يُمكن"، و"من فضلك"، وغيرها لأنه في عالم العمل، يُعتبر اللباقة من أساسيات آداب السلوك البشري، وكثيرًا ما نميل إلى التحدث كبشر حتى مع روبوتات الدردشة الذكية، مع ذلك، فإن استخدام عبارات مثل "شكرًا لك" و"من فضلك" قد يُكلف شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ملايين الدولارات.

ويُقال إن هذه العبارات المهذبة تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة، حيث قد يستغرق روبوت الدردشة الذكي وقتًا إضافيًا لمعالجة الطلب، لذلك، يُنصح المستخدمون أثناء إجراء محادثة مع الذكاء الاصطناعي بكتابة طلبات قصيرة وواضحة تستهلك وقتًا أقل في المعالجة، مما يُقلل من استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييد كلمات مثل "يُمكن" و"يُمكن" واعتبارها "الأكثر خطورة"، فإن استخدام مصطلحات مثل "هل يُمكنك" في المطالبات قد يُربك الذكاء الاصطناعي وقد يُؤدي إلى نتيجة مختلفة تمامًا، لأن هذه المصطلحات أيضًا تجعل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أقل دقة مقارنةً بتقديم مطالبة مباشرة.

لذلك، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من ChatGPT، فقد أدرجنا بعض الكلمات التي يجب تجنبها أثناء المحادثة مع روبوت الدردشة الذكي.

كلمات يجب تجنبها أثناء استخدام ChatGPT

تجنب التردد، واستخدام كلمات مثل "ربما"، و"من الممكن"، ومصطلحات مشابهة إذا كنت ترغب في إجابة مباشرة، لذلك، استخدم مصطلحات مباشرة مثل "اشرح"، و"اكتب"، و"أنشئ"، و"لخّص".

كما نصح التقرير بتجنب استخدام كلمات مثل "فقط"، و"حقًا"، و"في الواقع"، و"أساسًا"، و"نوعًا ما"، إذا كنت ترغب في أن يكون ChatGPT موجزًا، فهذه المصطلحات لا تضيف أي قيمة لفهم الذكاء الاصطناعي، وتؤثر على جودة الأسئلة، مما يؤدي إلى تقليل صراحتها.

كما يجب تجنب استخدام عبارات مثل "كثيرًا"، و"كثيرًا"، و"مؤخرًا"، أو "غالبًا" لأنها قد لا تساعد ChatGPT على توليد ردود قيّمة فهذه الكلمات ذاتية وقد تؤدي إلى سوء فهم الذكاء الاصطناعي للسؤال.

وتجنب استخدام مصطلحات مثل "أنا آسف" لأنها تُظهر أن المستخدم أقل ثقة، بما أن الذكاء الاصطناعي يحاول محاكاة نبرة الصوت البشرية، فقد يُقدم استجابات بنغمات مشابهة، مما قد يؤثر على الدقة.