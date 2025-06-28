شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك 2 كيلو يُحوّل الدراجة الهوائية إلى كهربائية بقوة 750 واط في ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

ابتكرت إحدى الشركات محركًا مغناطيسيًا مخصصًا للدراجات يحمل اسم "كامينجو" وهو محرك كهربائى إضافي مُقسّم المكونات، يُحوّل الدراجة العادية فورًا إلى دراجة كهربائية مُساعدة بالدواسة، حيث صُمم ليكون سريعًا وسهل التركيب والتشغيل، حيث يُمكن للراكبين تبديله أثناء القيادة، ومع ازدياد شعبية الدراجات الكهربائية، ازداد سوق المحركات الكهربائية الإضافية، ويُحوّل كل منتج من هذه المنتجات الدراجة الكهربائية الكلاسيكية ذات الدواسات إلى دراجة كهربائية مُساعدة بالدواسة، ولكن كل منها يستخدم آليات وتصميمات مختلفة لتحقيق ذلك.

للوهلة الأولى، قد يبدو نظام كامينجو متعدد المكونات أكثر تعقيدًا من نظام متكامل لكن التصميم المُفكك يهدف فى الواقع إلى تسهيل حمله، وتركيبه وإزالته بشكل أسرع، وجعله أكثر توازنًا وأقل إرهاقًا فى الركوب، بحسب newatlas.

يوجد المكون الأكبر حجمًا فى منتصف الهيكل، ما يوفر توازنًا أكبر مما لو كان كل هذا الحجم معلقًا من أحد الأطراف أو الجوانب، بطارية 266 واط/ساعة، وزنها 1.4 كجم ووزنها 1.4 كجم، تأخذ شكل زجاجة ماء، تنزلق بسهولة فى قفص الدراجة أو حامل الزجاجات المرن فى حقيبة الظهر، وصُممت لتوفير مدى مساعدة يصل إلى 90 كم ولكن هذا يعتمد بالطبع على كيفية استخدامك لنظام المساعدة.



طريقة تركيب المحرك

المحرك أصغر حجمًا، بحجم راحة اليد، يزن 2 كيلو ولكنه يُنتج 750 واط من الطاقة القصوى، ويتصل المحرك المتزامن ذو المغناطيس الدائم داخل هيكله بنظام تخفيض التروس الذى يرفع عزم الدوران الأقصى إلى 40 نيوتن متر.

تُقر شركة كامينغو بأن التركيب الأولى قد يستغرق 3 دقائق، ولكن بعد ذلك، يصبح الأمر سهلا للغاية، وصُممت البطارية لتعمل مع عدد كبير من أقفاص زجاجات المياه، لذا إذا كانت تعمل بالفعل مع أقفاص زجاجات المياه لديك، فقد يستغرق الأمر دقيقتين فقط، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن كامينغو تُرفق قفصها الخاص مع العبوة، لذا سيحتاج سائق الدراجة إلى تثبيته عبر حوامل الدراجة.



المحرك المغناطيسي

تتضمن كامينجو أيضًا العديد من ميزات السلامة المُعززة بأجهزة استشعار، ويهدف نظامها إلى اكتشاف السقوط، وإيقاف المحرك تلقائيًا لمنع حركة نظام الدفع غير المرغوب فيها والإصابة المحتملة، وتستشعر ميزة كشف التشويش وجود صخور وأغصان فى الإطار، فتُوقف المحرك لمنع التلف أو مشاكل الأداء، وتُرسل هذه الميزة تنبيها إلى شاشة وحدة التحكم حتى يعرف السائق ما يحدث ويتمكن من معالجته.

تُطلق كامينجو دراجتها من خلال حملة على موقعها حيث تُقدمها بأسعار تبدأ من 349 دولارًا وقد حققت الحملة نجاحًا هائلا، حيث جمعت أكثر من 650 ألف دولار من أصل هدف قدره 10 آلاف دولار، وإذا استمر الأمر كذلك، فستبدأ الشركة عمليات التسليم فى ديسمبر.