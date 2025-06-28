تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن Galaxy M36 بمعالج Exynos 1380 وبطارية 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن أحدث هواتف سلسلة M، وهو Galaxy M36، الذي يأتي بتصميم جديد كليًا لجزيرة الكاميرا، في حين حافظت المواصفات العامة على تشابه كبير مع هاتف Galaxy M35 السابق.

يحمل Galaxy M36 شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة Gorilla Glass Victus+.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل ضمن نوتش صغير أعلى الشاشة، بينما يحتوي الظهر على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

اعتمدت سامسونج في هذا الهاتف على معالجها الداخلي Exynos 1380، مع خيارات من الذاكرة العشوائية RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل الهاتف بواجهة One UI 7 المبنية على Android 15، مع وعد من سامسونج بتقديم 6 تحديثات أندرويد مستقبلية.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط. أما من حيث الألوان، فيأتي Galaxy M36 بثلاثة ألوان مميزة: البرتقالي، والأسود، والأخضر.

يبدأ سعر الهاتف من 269 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، مع توفر عروض إطلاق تخفض السعر إلى ما يقارب 193 دولارًا في بعض الأسواق.

ومن المقرر أن يبدأ البيع المفتوح للهاتف في 12 يوليو عبر متاجر سامسونج الرسمية والمتاجر الإلكترونية.

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