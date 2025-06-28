تكنولوجيا: حظر بيع Pixel 7 في اليابان… وPixel 8 و9 في الطريق؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فقدت شركة Google مؤخرًا حق بيع سلسلة هواتف Pixel 7 في اليابان، وذلك بعد خسارتها نزاعًا قضائيًا يتعلق ببراءة اختراع أمام شركة Pantech الكورية.

وأعلنت محكمة في طوكيو أن جوجل انتهكت براءة اختراع مرتبطة بتقنية الاتصال عبر شبكات LTE، وهي التقنية التي يستخدمها مودم هواتف Pixel للتواصل مع أبراج الشبكات.

وقد رفعت Pantech دعوى قضائية اتهمت فيها جوجل باستخدام نفس التقنية الموصوفة بدقة في إحدى براءات اختراعها، دون الحصول على ترخيص رسمي أو دفع رسوم عادلة مقابل استخدامها.

وأشارت المحكمة إلى أن جوجل لم تُظهر استعدادًا للتعاون، إذ رفضت دفع رسوم استخدام معقولة، كما امتنعت عن الكشف عن عدد أجهزة Pixel 7 المباعة داخل اليابان.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة اليابانية سحب هواتف Pixel 7 من الأسواق المحلية، في ضربة كبيرة لشركة Google، خصوصًا أن السوق الياباني يُعد من أبرز أسواقها عالميًا، حيث تحتل المركز الثاني في الحصة السوقية بعد أبل، متقدمة على شركات مثل سامسونج وشاومي.

وفي تطور جديد، تقدمت شركة Pantech بدعوى إضافية تستهدف هواتف Pixel 8 وPixel 9، ما يُنذر بإمكانية حظر بيع هذه السلاسل أيضًا، في حال عدم توصّل الشركتين إلى اتفاق ودي.

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