تكنولوجيا: Tab A9 Pro+: جهاز لوحي اقتصادي يعمل بنظام Android 15 وسعره 199 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Doogee جهازًا لوحيًا جديدًا باسم Tab A9 Pro+، يستهدف الفئة الاقتصادية. يتوفر الجهاز حاليًا بسعر 199 دولارًا عبر المتجر الرسمي للشركة في الولايات المتحدة، بينما يمكن للعملاء في أوروبا الحصول عليه بسعر أقل يصل إلى 122 يورو على أمازون.

ويُشير هذا السعر المنخفض إلى أن الجهاز لا ينتمي لفئة الأجهزة اللوحية الراقية، لكنه يظل خيارًا جيدًا لمشاهدة الوسائط المتعددة.

وحرصت Doogee على تمييز الجهاز بشهادة Widevine L1، ما يسمح ببث المحتوى من خدمات مثل Netflix بجودة HD.

زُوّد Tab A9 Pro+ بشاشة IPS مقاس 11 بوصة بدقة 1280 × 800 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسة نسبيًا.

ويعتمد الجهاز على معالج Unisoc Tiger T7200 مع ذاكرة عشوائية RAM بسعة 6 جيجابايت، إلى جانب 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مكبرين صوت يوفران صوتًا مقبولًا لتجربة الوسائط.

كما يضم بطارية بسعة 8,580 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 واط، ويمكن استخدامها لشحن أجهزة أخرى بقوة تصل إلى 5 واط.

وأخيرًا، يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 15 مباشرة عند إخراجه من العلبة، وهو الإصدار الثاني الأحدث من أنظمة أندرويد حتى الآن.

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