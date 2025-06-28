شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة كرة السلة باستخدام الماوس من نينتندو ستصدر فى 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نينتندو للتو عن توفر لعبة Drag x Drive في 14 أغسطس، حصريًا لجهاز Switch 2 الذي صدر مؤخرًا، وأعلنت الشركة عن هذا عبر تطبيق Today الإخبارى.

للمبتدئين، Drag x Drive هي لعبة كرة سلة على الكراسي المتحركة 3 ضد 3 ، يكمن سرّها في إمكانية التحكم بها عبر وظيفة الماوس في وحدات تحكم Joy-Con الجديدة ، وسيكون هذا أول اختبار رئيسي لهذه الميزة، وسيُظهر لنا ما إذا كانت مجرد حيلة لم تُستخدَم إلا نادرًا أم فرصة حقيقية لتجارب لعب جديدة.

وقالت نينتندو، تبدو اللعبة ممتعة للغاية، مع أنها على الأرجح ستكون مخصصة لفئة معينة ، فكّر في لعبة Arms وليس Wii Sports ، ولم يُحدد سعرها بعد، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الفكرة قوية بما يكفي لتُباع بسعر 60 أو 70 دولارًا. أعتقد أنها ستتراوح بين 30 و40 دولارًا.

هذا يُثبت شيئًا واحدًا ، وهو أن نينتندو تُحاول إصدار لعبة جديدة كل شهر، وهو ما فعلته خلال معظم دورة حياة جهاز سويتش الأصلي، وسيُطرح الجهاز الجديد، الذي يضم لعبتي ماريو كارت وورلد ودونكي كونج بانانزا، في 17 يوليو.

وبالحديث عن دونكي كونج بانانزا، فإن النسخة الحصرية القادمة لجهاز سويتش 2، والتي تشارك فيها بولين من لعبة الأركيد الأصلية، تبدو رائعة للغاية ، ويأكل دونكي كونج موزًا ذهبيًا عملاقًا ويدمر كل ما يقع في بصره ، وقد تكون هذه اللعبة أيضًا بمثابة مقدمة لكل من دونكي كونج الأصلي وسوبر ماريو أوديسى، نظرًا لعمر بولين في بانانزا.