شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للطلاب.. كيف تستخدم ChatGPT باحترافية لإنجاز مهام دراستك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق ChatGPT من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الطلاب لإنجاز المهام المتعددة، حيث يمكن للطلاب أيضًا استخدامه للتعرف بشكل أفضل على المواضيع المعقدة وإيجاد طرق لإدارة وقتهم، خاصة قبل الامتحانات المهمة.

لذا نستعرض خلال السطور التالية أفضل أسئلة ChatGPT للطلاب والتي من المؤكد أنها ستساعدهم في دراستهم اليومية، على النحو التالي:

1.قارن بين الحجج المؤيدة والمعارضة [للموضوع المُثير للجدل]

يفعل ذلك باستخدام أدلة من مصادر أكاديمية، حيث يقدم كلا الجانبين بحيادية و سيساعد هذا الطلاب على تطوير بنية مقالهم، والتفكير المتوازن، والوعي بكيفية استخدام الاستشهادات، كما يُفيد هذا في تطوير فهم محايد لموضوع شخصي.

2.تعلُّم المفاهيم الرياضية باستخدام المنهج السقراطي المُحفِّز

من خلال طرح أسئلة توجيهية في كل مرحلة و يُعرف أيضًا باسم التعلّم المُتدرِّج، حيث يُوجِّه هذا المُحفِّز الطلاب خطوةً بخطوة ويُوجِّههم نحو الاتجاه الصحيح دون تقديم الإجابة مُباشرةً وسيساعدهم هذا على فهم آلية عمل المفاهيم الرياضية بدلًا من مُجرَّد حفظ الصيغ والنظريات.

3. استخدامه لوضع خطط الدراسة وإدارة الوقت المُوَجِّه

على سبيل المثال اذكر له انك لديك ست ساعات دراسة يوميًا وتريد تصميم جدولًا زمنيًا قائمًا على تقنية بومودورو، وخصص مساحة للتكرار لكل مادة/موضوع، ويستخدم هذا التوجيه بتقنيتين مُدعَّمتين بالبحث لزيادة الإنتاجية، لوضع خطة دراسية تُلبِّي أهداف الطلاب ومتطلباتهم كما يُمكن للطلاب تحسين المُوَجِّه بإضافة جدولهم اليومي، ونقاط ضعفهم، والمواعيد النهائية.

4. دعمه في كتابة الأبحاث والمقالات

تُحاكي مُطالبة ChatGPT هذه العملية الأكاديمية الحقيقية، وتستخدم روبوت الدردشة كقارئ ناقد ومُنظم لمساعدة الطلاب على تحسين منطق البحث ووضوحه وبنيته، كما تُساعدهم على اكتشاف أي نقاط ضعف، وتجعلهم أكثر تقبّلًا للنقد البناء.