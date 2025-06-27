شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. مركبة ناسا تحلق بالقرب من كويكب ماتيلد والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 27 يونيو من عام 1997، حلّقت مركبة الفضاء "نير شوميكر" التابعة لناسا بالقرب من كويكب يُدعى 253 ماتيلد.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، أُطلقت مركبة "نير"، وهي اختصار لعبارة "مُلتقى الكويكبات القريبة من الأرض"، عام 1996 لتدور حول كويكب آخر يُدعى 433 إيروس، وحلقت بالقرب من ماتيلد في طريقها.

كانت المركبة في حالة سبات منخفض الطاقة لما يقرب من 16 شهرًا قبل أن يُعيد تنشيطها علماء المهمة للنظر إلى ماتيلد.

مرت المركبة بسرعة فائقة بالقرب من الكويكب الذي تجاوزت سرعته 22000 ميل في الساعة، واقتربت حتى 750 ميلًا من سطحه.

استغرقت عملية التحليق حوالي 25 دقيقة، والتقطت المركبة مئات الصور على طول الطريق، ما يكفي لتصوير 60٪ من سطح الكويكب.

كان العلماء متحمسين جدا لجودة الصور الملتقطة من هذا التحليق فائق السرعة، فقد وجدوا أن شكل ماتيلد كان متكتلاً وغير منتظم، وبسطحه المتضرر بالكامل، يُرجَّح أن يكون لهذا الكويكب تاريخ عنيف من الاصطدامات مع أجسام صخرية أخرى تطفو حول النظام الشمسي.