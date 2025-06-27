شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المكسيك تهدد برفع دعوى ضد سبيس إكس بسبب انفجار مركبة الفضاء "ستارشيب" والان مع تفاصيل الخبر

هددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم برفع دعوى قضائية ضد شركة سبيس إكس بسبب ما وصفته بـ"التلوث" الذي أعقب انفجارًا في منشأة ستاربيس التابعة لها في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت سبيس إكس تختبر المرحلة العليا من مركبة ستارشيب على منصة اختبار في موقع ستاربيس بالقرب من شاطئ بوكا تشيكا في تكساس عندما انفجرت ستارشيب في كرة نارية هائلة.

ونشرت سبيس إكس على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم تكن هناك أي مخاطر على المجتمعات المحيطة عقب الانفجار.

لكن شينباوم تنفي هذا الادعاء، حيث قالت الرئيسة المكسيكية إن هناك مراجعة عامة جارية للقوانين الدولية التي تُنتهك نظرًا لوجود "تلوث" ناتج عن انفجار ستارشيب.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن شينباوم أضافت أن حكومتها تتطلع إلى رفع "الدعاوى القضائية اللازمة" بشأن التلوث المزعوم.

تقع منشأة الاختبار والتصنيع في ستاربيس التابعة لسبيس إكس بالقرب من شاطئ بوكا تشيكا، وتقع المنطقة في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي لولاية تكساس على طول نهر ريو جراندي، الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتقع مدينة هيرويكا ماتاموروس المكسيكية على الجانب الآخر من الحدود مع بوكا تشيكا وبراونزفيل القريبة في تكساس.

هذه ليست المرة الأولى التي تُهدد فيها سبيس إكس بدعاوى بيئية، ناهيك عن قضايا قانونية أخرى، فقد رفع تحالف من الجماعات البيئية دعوى قضائية ضد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عام 2023، مدعيًا أن الوكالة لم تُجرِ تحليلات سليمة للأضرار التي قد تُسببها مركبة ستارشيب للمناطق المحيطة، والتي تُعدّ موطنًا لأنواع محمية من الطيور، وأفادت لجنة تكساس لجودة البيئة (TCEQ) في عام 2024، أن سبيس إكس انتهكت قانون المياه النظيفة بعد إطلاق ملوثات في المسطح المائي القريب.

