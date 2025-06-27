شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث يوتيوب يحصل على نسخته الخاصة من AI Overviews من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

تُضيف جوجل ميزةً تُشبه ميزة الذكاء الاصطناعي "AI Overviews" إلى منتجٍ آخر فى يوتيوب، قد يُظهر تطبيق بث الفيديو الآن "دوامة نتائج بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي" عندما يُجري بعض مُشتركي YouTube Premium في الولايات المتحدة عمليات بحثٍ تتعلق بـ "التسوق أو السفر أو الأنشطة في مكانٍ مُحدد"، وفقًا لمنشورٍ على مدونته .

ستعرض دائرة نتائج البحث مقطع فيديو كبيرًا في الأعلى، وصورًا مصغّرة لمجموعة مختارة من مقاطع الفيديو ذات الصلة أسفله مباشرةً، ونصًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي يجيب على استفسارك .

الميزة متاحة حاليًا فقط على نظامي iOS وAndroid، وللفيديوهات باللغة الإنجليزية، وستكون متاحة للاختبار حتى 30 يوليو، وفقًا لصفحة تجارب يوتيوب ، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عدد محدود من أعضاء Premium من الوصول إليها، وفقًا لما ذكرته يوتيوب في وثيقة دعم .

كما تعمل YouTube على توسيع نطاق أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية التي تتيح لك طرح أسئلة حول مقطع فيديو على "بعض المستخدمين غير المميزين في الولايات المتحدة ، وتم تقديم هذه الميزة لأول مرة في عام 2023 .



