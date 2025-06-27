شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة جوجل تواجه مشاكل فى اليابان بسبب هواتف 7 Pixel.. تفاصيل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

منعت محكمة يابانية شركة جوجل من بيع هواتف Pixel 7 الذكية في البلاد بعد حكمها بانتهاك الشركة لبراءة اختراع، حيث يأتي هذا التطور في الوقت الذي تزداد فيه شعبية هواتف Pixel في اليابان، التي أصبحت مؤخرًا ثاني أكثر العلامات التجارية شيوعًا بعد أبل.

ووفقًا لتقرير جديد لموقع "Phone arena"، وجدت المحكمة أن جوجل انتهكت براءة اختراع تتعلق بتقنية تعيين إشارة التحكم، وتغطي هذه البراءة طريقة إرسال إشارة الإقرار (ACK) من محطة قاعدية إلى جهاز في شبكة LTE، وهي جزء أساسي من اتصالات 4G.

وقد قررت المحكمة أن هذه التقنية استُخدمت دون إذن في هاتفي Pixel 7 وPixel 7 Pro، وبموجب هذا الحكم، تُحظر على جوجل الآن بيع أو استيراد أو عرض أو نقل هواتف Pixel 7 في اليابان، كما انتقد القاضي رد جوجل على القضية القانونية، واصفًا نهجها بأنه "غير صادق"، مما أثر، بحسب التقارير، على قرار فرض حظر المبيعات.

وما يزيد من الأزمة هو أن المشكلة قد لا تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى شركة بانتيك، ومقرها كوريا الجنوبية، التي تقف وراء الشكوى، إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل هواتف بيكسل 8 الأحدث وسلسلة بيكسل 9 القادمة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح، لكنها تزيد الضغط على جوجل في أحد أكثر أسواقها الدولية الواعدة.

أصبحت اليابان منطقة مهمة لشركة بيكسل، حيث شهدت جوجل نموًا قويًا في البلاد في عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بشعبية سلسلة بيكسل 7 وهاتف بيكسل 7a ذي السعر المعقول، وقد يؤدي فرض حظر أوسع نطاقًا إلى تعطيل هذا الزخم والتأثير على المبيعات المستقبلية.