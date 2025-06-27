شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر تطبيقات أبل فى الاتحاد الأوروبى يتيح المزيد من الحرية للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن تغييرات جديدة في قواعد متجر التطبيقات للمطورين في الاتحاد الأوروبي، ما يُمثل أحد أكبر تحولاتها حتى الآن في إطار سعيها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) في المنطقة، وتؤثر هذه التحديثات على كيفية ترويج المطورين لتطبيقاتهم، والربط بالمحتوى الخارجي، وإدارة المدفوعات، سواءً استخدموا شروط أبل التجارية البديلة في الاتحاد الأوروبي أم لا.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان يُسمح للمطورين الذين اختاروا شروط أبل الخاصة بالاتحاد الأوروبي بتضمين عنوان URL ثابت واحد فقط في تطبيقاتهم، مع قيود صارمة على التتبع وإعادة التوجيه والوجهة التي يمكن أن تؤدي إليها هذه الروابط، كما كان يُسمح لهؤلاء المطورين فقط بالترويج للعروض المرتبطة بمواقعهم الإلكترونية.

بموجب السياسة الجديدة، سيتم رفع هذه القيود، ويمكن للمطورين الآن الترويج لعروضهم عبر المزيد من المنصات، بما في ذلك التطبيقات الأخرى والمواقع الإلكترونية الخارجية ومتاجر التطبيقات البديلة.

يمكن أن تظهر هذه العروض الترويجية مباشرةً داخل تطبيقاتهم إما من خلال واجهات التطبيق أو من خلال عروض الويب، كما يمكنهم استخدام عناوين URL متعددة وتضمين معلمات التتبع أو عمليات إعادة التوجيه.

وتُخفف أبل من نهجها تجاه رسالة التحذير التي يراها المستخدمون عند الضغط على الروابط الخارجية، جيث ستظهر هذه الرسالة الآن للمرة الأولى فقط، مع خيار لتعطيلها في التفاعلات المستقبلية في التطبيق نفسه.

هذه التحديثات سارية المفعول فورًا لمطوري الاتحاد الأوروبي، وتُلزم المفوضية الأوروبية شركة أبل بإجراء سلسلة من التغييرات الإضافية على متجر التطبيقات.

تُجري أبل أيضًا عدة تغييرات على طريقة فرض الرسوم، حيث سيتم تطبيق رسوم استحواذ أولية جديدة بنسبة 2% على مبيعات السلع والخدمات الرقمية التي يُجريها المستخدمون الجدد خلال الأشهر الستة الأولى، وتُعفى من هذه الرسوم المطورون في برنامج الشركات الصغيرة والمستخدمون العائدون.

بالإضافة إلى ذلك، تُقسّم أبل رسوم خدمات المتجر إلى مستويين، يشمل المستوى الأول الخدمات الأساسية مثل توزيع التطبيقات وميزات الأمان، ويأتي برسوم 5%.

يستثني هذا المستوى العديد من ميزات متجر التطبيقات النموذجية مثل التحديثات التلقائية، وظهور نتائج البحث في متجر التطبيقات، وتقييمات المستخدمين.

وتشمل الفئة الثانية جميع الخدمات القياسية، وتأتي برسوم قدرها 13%، أو 10% للمطورين الصغار أو الاشتراكات طويلة الأجل.

كما تُعدّل أبل رسوم التكنولوجيا الأساسية، حيث سيتمكن المطورون الذين يستخدمون الشروط القياسية الآن من دفع عمولة بنسبة 5% على المبيعات التي تتم من خلال المدفوعات الخارجية المُروّجة، بدلاً من رسوم 0.50 يورو لكل تثبيت، والتي تُطبق بمجرد تجاوز التطبيق مليون تثبيت سنوي.

في حين أن أحدث تغييرات أبل تمنح المطورين مزيدًا من الحرية، فمن الواضح أن الشركة لا تزال تحاول الحفاظ على سيطرتها على نظامها البيئي، من خلال تخفيف القواعد المتعلقة بالربط والعروض الترويجية وخيارات الدفع، تُقدّم أبل أخيرًا تنازلات في مجالات طالما تمسكت بها بشدة، ومع ذلك، فإن إدخال رسوم جديدة وخدمات متدرجة يُظهر أنها لن تتراجع تمامًا.