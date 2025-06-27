شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل فقدان رفات بشرية بعد تحطم كبسولة فضاء تذكارية فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

أطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 مهمة النقل التشاركي "ترانسبورتر-14" في 23 يونيو، مرسلًا 70 حمولة من عملاء مختلفين إلى المدار، وشملت الأقمار الصناعية أقمارًا مكعبة ومركبات فضائية أخرى متجهة إلى مدار أرضي منخفض، بالإضافة إلى كبسولتين لإعادة الدخول مصممتين للاستعادة إلى الأرض، بإحداهما رفات بشرية كان من المخطط له العودة للأرض بعد رحلة فضائية ولكنه وقع في البحر خلال فشل عملية الهبوط.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن الكبسولة الأولى من فاردا سبيس، رابع مركبة فضائية من سلسلة "وينيباجو" تابعة للشركة، والمصممة لاختبار أول عملية تصنيع دوائي من نوعها في المدار، ولا تزال مهمتها جارية، أما الثانية، هي أكبر حمولة في ترانسبورتر-14 وآخر حمولة يتم إطلاقها، فهي كبسولة "ميشين بوسيبل" من شركة الاستكشاف الأوروبية، التي تحمل رفات قدمها أحباء من خلال رحلات سيليستيس التذكارية الفضائية.

تقدم سيليستيس مستويات مختلفة من خدمات التأبين الفضائي، بدءًا من إطلاق رفات الموتى إلى أعماق الفضاء، وتتضمن باقة "صعود الأرض" إرسال الحمض النووي لأحباء العملاء المتوفين (أو حتى حيواناتهم الأليفة) إلى الفضاء وإعادتهم إلى الأرض، لكن لم تسر عملية عودتهم هذه المرة بسلاسة كما هو مخطط لها.

تعاونت سيليستيس مع مهمة "الممكن" التابعة لشركة الاستكشاف لنقل حمولتها التذكارية إلى الفضاء وإعادتها على متن كبسولة نيكس، في إطلاقها الخامس والعشرين، المسمى "رحلة المثابرة"، كانت هذه هي الخطة.

أدت نيكس أداءً جيدًا طوال مهمتها، حتى دقائق معدودة قبل هبوطها المتوقع في المحيط الهادئ، وكتبت الشركة في تحديث عبر الإنترنت: "أُطلقت الكبسولة بنجاح، وزوّدت الحمولات بالطاقة اللازمة في المدار، واستقرت بعد انفصالها عن منصة الإطلاق، وأعادت الدخول إلى الغلاف الجوي، وأعادت الاتصال بعد انقطاعه".

بالنسبة لأي مركبة فضائية تعود عبر الغلاف الجوي للأرض، تحدث فترة انقطاع في الاتصالات، حيث يُشكّل الاحتكاك الشديد مع الهواء المحيط طبقة من البلازما شديدة الحرارة حول هيكل المركبة، وبعد أشد مراحل العودة من المدار، عادةً ما تُعاد الاتصالات خلال المرحلة الأخيرة من هبوط المركبة.

واجهت كبسولة شركة الاستكشاف خللًا بعد فترة وجيزة من إعادة الاتصال، وقالت الشركة في تحديثها: "واجهت نيكس مشكلة بعد ذلك، بناءً على أفضل معلوماتنا الحالية، وانقطع الاتصال قبل دقائق قليلة من الهبوط، وما زلنا نحقق في الأسباب الجذرية وسنشارك المزيد من المعلومات قريبًا".

وفقًا لبيان لاحق من شركة سيليستيس، فشلت مظلة نيكس في الفتح، وأضافت: "تعطل نظام المظلة، مما أدى إلى اصطدام كبسولة نيكس بالمحيط الهادئ وتشتت محتوياتها في البحر".

سقطت الكبسولة ومحتوياتها في الماء، حيث قالت شركة سيليستيس: "على الرغم من اعتقادنا حاليًا بعدم قدرتنا على إعادة كبسولات الطيران، نأمل أن تجد العائلات بعض الطمأنينة بمعرفة أن أحباءهم كانوا جزءًا من رحلة تاريخية، انطلقوا إلى الفضاء، وداروا حول الأرض، وهم الآن يرقدون في رحاب المحيط الهادئ، على غرار مراسم التشتت البحرية التقليدية والمُكرّمة".

وأعربت شركة الاستكشاف عن هذا الشعور، وجاء في تحديثها: "نعتذر لجميع عملائنا الذين عهدوا إلينا بحمولاتهم".

تُعدّ مهمة بوسيبل ثاني رحلة لشركة الاستكشاف إلى الفضاء، والأولى لكبسولة نيكس، التي تصممها الشركة بهدف نقل الطاقم والبضائع من وإلى مدار الأرض المنخفض وما بعده.

وأضافت الشركة: "لقد تجاوزنا الحدود في وقت قياسي وبتكلفة باهظة، يعكس هذا النجاح الجزئي كلاً من الطموح والمخاطر الكامنة في الابتكار، وبالاستفادة من الإنجازات التقنية التي تحققت أمس والدروس التي نستخلصها من تحقيقنا الجاري، سنستعد بعد ذلك لإعادة الطيران في أقرب وقت ممكن".

