شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح تعيين نغمات إشعارات لجهات الاتصال.. خطوات التفعيل بأندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين نغمة إشعار مخصصة لكل جهة اتصال على حدة، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام الشخصية وتمكين المستخدمين من التفاعل السريع مع الرسائل المهمة، سواء كنت تنتظر رسالة من شخص مقرب أو ترغب في تمييز رسائل العمل فور وصولها، فإن هذه الميزة تساعدك على التعرف على هوية المرسل بمجرد سماع صوت الإشعار، دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف.

ولتمكين هذه الخاصية على هواتف أندرويد، يتعين على المستخدم فتح تطبيق واتساب والدخول إلى المحادثة المراد تخصيص نغمة لها، ثم الضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة للوصول إلى صفحة المعلومات الشخصية.

ومن هناك، يمكن التمرير لأسفل حتى الوصول إلى خيار "الإشعارات"، ثم الضغط على "نغمة الإشعارات" واختيار الصوت المطلوب من القائمة المتاحة، سواء للإشعارات أو المكالمات. بعد الانتهاء، يتم تأكيد الإعدادات بالضغط على "موافق" أو "حفظ".

أما بالنسبة لمستخدمي آيفون، فيمكن تفعيل الميزة من خلال الدخول إلى المحادثة المطلوبة ثم الضغط على اسم جهة الاتصال لفتح صفحة المعلومات، بعد ذلك يتم التوجه إلى قسم "الإشعارات" ثم اختيار "نغمة التنبيه"، واختيار الصوت المناسب من القائمة وحفظ الإعدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن النغمات المخصصة قد لا تعمل في حال كان الهاتف مضبوطًا على "الوضع الصامت" أو "عدم الإزعاج"، لذا ينصح بمراجعة إعدادات الصوت للتأكد من تفعيل الإشعارات الصوتية.

وتوفر هذه الميزة لمستخدمي واتساب وسيلة فعالة لتمييز الرسائل الواردة دون الحاجة إلى فتح كل إشعار على حدة، خاصة في البيئات المزدحمة أو أثناء الانشغال، مما يعزز من كفاءة التواصل وسرعة التفاعل.