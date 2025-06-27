شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple Sports يضيف تتبع نقاط التنس مباشرة مع انطلاق ويمبلدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا ومميزًا لتطبيق Apple Sports، يتزامن مع انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، أحد أبرز بطولات الجراند سلام في العالم، ويأتي الإصدار الجديد 3.0 بإضافة طال انتظارها: عرض نتائج مباريات التنس نقطة بنقطة في الوقت الفعلي، مما يمنح المستخدمين تجربة متابعة تفاعلية وغنية بالتفاصيل.

نقاط مباشرة وبيانات مفصلة لعشاق التنس

يوفر التحديث إمكانية متابعة المباريات من بطولات جراند سلام وبطولات الأساتذة ATP 1000 بشكل لحظي، بما في ذلك تتبع النقاط، الأشواط، والمجموعات.

كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على نتائج مباريات اللاعبين السابقة ضمن البطولة، ما يسهم في تكوين رؤية أعمق حول أداء النجوم المفضلين لديهم.

ميزات إضافية لعشاق البيسبول

ضمن نفس التحديث، أضافت آبل ميزة جديدة لمتابعي الدوري الأمريكي للبيسبول MLB، حيث أصبح بإمكان المستخدمين رؤية مواجهات الرماة والضاربين في أعلى كل لوحة نتائج.

شاشة رئيسية مخصصة حسب الدوريات

يوفر التحديث أيضًا عرضًا محدثًا على الشاشة الرئيسية للتطبيق، حيث تُعرض قائمة بالأحداث الرياضية القادمة مصنفة حسب الدوري. ويمكن للمستخدمين الآن إعادة ترتيب ترتيب الدوريات، مع بقاء الفرق المفضلة في المقدمة بشكل دائم.

إضافات سابقة شملت الفورمولا 1 وناسكار

وكانت آبل قد أدخلت مؤخرًا دعمًا لبطولات سباقات السيارات مثل NASCAR والفورمولا 1، بالإضافة إلى دعم موسع لمنافسات كرة القدم. وشملت التحديثات السابقة أيضًا تصنيفات الفرق واللاعبين في صفحات الدوريات، وعرض أسماء مسجلي الأهداف في مباريات دوري الهوكي NHL، إلى جانب طريقة جديدة لمشاركة تفاصيل المباريات مع الأصدقاء والعائلة عبر الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي.

بهذا التحديث الجديد، تُثبت آبل عزمها على جعل تطبيق Apple Sports منصة متكاملة لعشاق الرياضة، تجمع بين الدقة اللحظية وسهولة التفاعل وتخصيص المحتوى، لتكون التجربة الرياضية أكثر قربًا من المستخدمين، تمامًا في الوقت المناسب مع انطلاق موسم حافل من المنافسات العالمية.