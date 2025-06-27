شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد فيرا روبين يكشف أولى صوره الكونية ويعد بعقد من الاكتشافات المتغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرصد فيرا سي روبين عن أولى صوره العامة للكون من على قمة جبلية في تشيلي، في لحظة فلكية وصفت بأنها بداية لعقد من الاكتشافات الكبرى.

وتُمثّل هذه الصور انطلاقة رسمية لمشروع المسح التراثي للفضاء والزمن (LSST)، الذي سيقوم المرصد بتنفيذه على مدار عشر سنوات، بمعدل تصوير يومي ليلي يرصد فيه السماء الجنوبية بأكملها كل ثلاث ليالٍ.

أكبر كاميرا رقمية تلتقط 10 ملايين مجرة في صورة واحدة

في أولى صوره، تمكّن المرصد من تغطية مساحة كونية تحتوي على ما يقرب من 10 ملايين مجرة، وهو ما يعادل فقط 0.05% من إجمالي عدد الأجرام السماوية البالغ نحو 40 مليار جرم، التي من المتوقع أن يوثقها خلال فترة عمله.

يعتمد المرصد على تلسكوب سيمونيي للمسح بقطر 8.4 متر، إضافة إلى برنامج معالجة الصور المتقدم “LSST Science Pipelines”، والذي ساهم في التقاط تفاصيل مذهلة لمنطقة بحجم يعادل 45 ضعف مساحة القمر الكامل في السماء.



صورة المرصد الفضائى

عنقود العذراء والنجوم الوليدة

من أبرز ما وثقته الصور الأولى، عنقود العذراء المجري، الذي يبعد عن الأرض نحو 54 مليون سنة ضوئية. وقد كشفت هذه الصور عن مجرات خفية ومناطق نشطة لتكوّن النجوم داخل سُحب كونية كثيفة، من بينها سُديتا تريفيد ولاجون.

مرصد حساس للحظات المتغيرة في الكون

يمتاز مرصد فيرا روبين بحساسيته العالية لتغيرات الضوء، وهو ما يمنحه القدرة على رصد الأحداث العابرة في الكون، مثل انفجارات السوبرنوفا، أو مرور كواكب أمام نجومها، وحتى اكتشاف الكويكبات في الزمن الحقيقي.

ويأمل العلماء أن يساهم هذا المشروع في تقديم بيانات حيوية لفهم أعمق لأكثر الظواهر غموضًا في الفيزياء الفلكية، مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما من أكبر التحديات غير المفهومة حتى اليوم.

فيلم كوني مستمر لعشر سنوات

بفضل قدرته على إنتاج صور واسعة المجال باستمرار، يُنتظر أن يقدم مرصد فيرا روبين “فيلمًا ديناميكيًا للكون” يمتد لعشر سنوات، ما سيمنح العلماء نظرة فريدة على تطور الأجرام والظواهر الفلكية بمرور الزمن.

مع انطلاق مشروع LSST، يشعر مجتمع علماء الفلك بحماسة غير مسبوقة، حيث صرّح الفريق العلمي بأنهم “في غاية الإثارة” لمعرفة ما يمكن أن يكشفه العقد القادم من هذا الرصد المتواصل. قد تسفر هذه البعثة عن تغييرات جذرية في فهمنا للكون، وربما تُسقط نظريات طالما اعتُبرت مسلمات. مرصد فيرا روبين لا ينظر فقط إلى النجوم، بل إلى ديناميكية الحياة الكونية ذاتها.