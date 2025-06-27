شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وإيسرو تؤكدان تحطم مسبار اليابان "ريزيليانس" على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كل من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ونظيرتها الهندية إيسرو تحطم المسبار الياباني “ريزيليانس” (Resilience) على سطح القمر، بعد محاولته الهبوط في منطقة Mare Frigoris يوم 5 يونيو الجاري.

المسبار الذي طورته شركة الفضاء اليابانية الخاصة ispace، كان يحمل عددًا من التجارب العلمية إلى جانب مركبة قمرية أوروبية صغيرة تُدعى “تيناشيوس” (Tenacious)، كان من المقرر أن تقوم بنشر نموذج فني على سطح القمر.

صور تؤكد التحطم

وكشف مسبار الاستطلاع المداري القمري التابع لناسا (LRO) عن صور جديدة التُقطت في 11 يونيو 2025، تُظهر لطخة داكنة في تربة القمر الناتجة عن ارتطام المسبار. كما التقط مسبار تشاندرايان-2 الهندي صورًا إضافية في 16 يونيو تكشف عن حقل من الحطام المتناثر حول موقع الاصطدام. وقد رصد الخبراء ما لا يقل عن 12 قطعة منفصلة من الحطام، بينها أجزاء من المسبار والمركبة الصغيرة “تيناشيوس”.

وتُظهر الصور هالة بيضاء باهتة من الغبار المنبعث حول البقعة السوداء، ما يعزز فرضية أن التحطم كان عنيفًا، ويمنح المحققين مؤشرات أولية حول كيفية تفكك المركبة عند الاصطدام.

عطل فني أدى إلى السقوط

في بيان صدر يوم 24 يونيو، أكدت شركة ispace أن سبب الحادث يعود إلى خلل في جهاز قياس الارتفاع الليزري (Laser Altimeter) الموجود على متن “ريزيليانس”. الجهاز بدأ يعاني من تأخير في الأداء قبل 100 ثانية من موعد الهبوط، ما أدى إلى فشل في تقليل السرعة المطلوبة، وانتهى بهبوط عنيف تسبب في تمزق المسبار وتدمير كامل الحمولة العلمية.

ويُحقق فريق المهندسين حاليًا في عدة عوامل محتملة أدت إلى الخلل، من بينها انعكاسية سطح القمر أو تلف محتمل في العتاد. والجدير بالذكر أن هذا هو ثاني مسبار قمرى تطلقه شركة ispace ضمن مشروع “Hakuto-R”، حيث تعرضت أولى بعثاتها في أبريل 2023 للفشل أيضًا عندما تحطم المسبار على سطح القمر.

الإصرار على الاستمرار

رغم فشل المهمة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة تاكشي هاكامادا أن “ispace لن تدع هذه الحادثة تشكل عقبة أمام طموحاتها”، مشددًا على أن الشركة تعمل على تعديلات فنية تمهيدًا لمهام قمرية جديدة في المستقبل.

يشكل تحطم “ريزيليانس” ضربة جديدة لطموحات اليابان في مجال استكشاف القمر من خلال القطاع الخاص، إلا أن التحليل الدقيق للبيانات والصور الصادرة عن ناسا وإيسرو قد يُسهم في تطوير تقنيات الهبوط المستقبلي. وبينما تستمر ispace في إعادة تقييم نظامها، تبقى المنافسة في السباق القمري قائمة، مدفوعة بعزم دول وشركات على كتابة مستقبل جديد خارج الأرض.