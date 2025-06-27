شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خلاف بين مايكروسوفت وأوبن إيه آى حول الذكاء الاصطناعى العام والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير نشره موقع The Information أن شركتي مايكروسوفت وأوبن إيه آي تشهدان خلافًا بشأن بند تعاقدي يتعلق بتقنية "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، وهي المرحلة المتقدمة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء المهام المعرفية المعقدة على غرار الإنسان.

وبحسب شروط الاتفاق الحالي، فإن وصول أوبن إيه آي إلى تطوير ذكاء اصطناعي عام يعني انتهاء حق مايكروسوفت في الوصول إلى تلك التقنية، وتسعى مايكروسوفت إلى تعديل هذا البند وإلغائه، لكن أوبن إيه آي رفضت حتى الآن، بحسب ما ذكره التقرير.

وفي بيان مشترك نقلته وكالة رويترز، قالت الشركتان: "لدينا شراكة طويلة الأمد ومنتجة أثمرت عن أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة للجميع. المباحثات مستمرة، ونحن متفائلون بمواصلة البناء معًا لسنوات قادمة".

ويأتي هذا التقرير في وقت حساس، حيث تمر واحدة من أبرز الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي بمرحلة من التوتر، وتحتاج أوبن إيه آي إلى موافقة مايكروسوفت لاستكمال تحولها القانوني إلى شركة نفع عام، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن التفاصيل، رغم أشهر من المفاوضات، وفقًا لمصادر مطلعة.

وكانت مايكروسوفت قد دخلت في شراكة مع أوبن إيه آي في عام 2019، حيث استثمرت مليار دولار لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة الناشئة، واعتمدت في ذلك على منصتها السحابية Azure لتوفير البنية التحتية اللازمة.